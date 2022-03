BlackRock je největším správcem aktiv na světě, který spravuje aktiva v hodnotě přes 10 bilionů dolarů.

Generální ředitel BlackRock, Larry Fink, říká, že investiční gigant skutečně zkoumá, co je možné s ohledem na nabízení služeb digitálních aktiv a investic svým klientům.

„Jak vidíme rostoucí zájem ze strany našich klientů, BlackRock studuje digitální měny, stablecoiny a podkladové technologie, aby pochopil, jak nám mohou pomoci sloužit našim klientům,“ uvedl Fink ve zprávě zveřejněné ve čtvrtek.

Dotkl se také výhod digitálních měn a platebních systémů digitálních měn v době zvýšeného průzkumu společností a vlád v této oblasti.

„Globální digitální platební systém, promyšleně navržený, může zlepšit vypořádávání mezinárodních transakcí a zároveň snížit riziko praní špinavých peněz a korupce,“ dodal ředitel firmy BlackRock.

Používání digitálních měn má podle něj potenciál snížit náklady spojené s přeshraničními platbami. Zmínil příklad, jak to může výrazně pomoci zahraničním pracovníkům, kteří chtějí posílat peníze rodinám po celém světě.

„Sloužíme našim klientům“

BlackRock spravuje aktiva v hodnotě přes 10 bilionů dolarů a Fink řekl, že firma pouze spravuje peníze jménem svých klientů.

„Peníze, které spravujeme, patří našim klientům. A abychom jim mohli sloužit, pracujeme na tom, abychom pochopili, jak změny po celém světě ovlivní jejich investiční výsledky,“ řekl akcionářům.

Komentáře se týkaly rusko-ukrajinské války, která podle Finka ukončila globalizaci, jež probíhala posledních zhruba 30 let.

Ale ačkoli Fink stále věří v koncept a výhody globalizace, včetně globálních kapitálových trhů, je přesvědčen, že se věci v důsledku války změnily. Reakce společností a vlád a to, co by se mohlo stát dál, bude mít dalekosáhlé důsledky, dodal.

Podle něj válka přispívá k dopadu globální pandemie a její dopad „se bude odrážet po desetiletí způsobem, který zatím nedokážeme předvídat“.