Brightvine oznamuje sekuritizaci podřízeného dluhu ve výši 147 milionů dolarů

Blockchain – tajemná a svůdná technologie, na které je postaven bitcoin a mnoho dalších kryptoměn. Jak náš průmysl neustále roste, existuje stále více aplikací pro tuto novou formu technologie, kterou vynalezl Satoshi Nakamoto, když v roce 2008 napsal Bitcoin whitepaper.

Dnes dělám rozhovor s generálním ředitelem Brightvine, Joem Vellanikaranem, o další z těchto aplikací. Brightvine je platforma s pevným příjmem založená na blockchainu, která spojuje emitenty vysoce kvalitních aktiv v reálném světě s digitálními investory.

V březnu jsem dělal rozhovor s Joem o oznámení partnerství s Angel Oak Capital Advisors, technologickou odnoží Angel Oak Companies, která pracuje v inovativních hypotečních řešeních. Cílem partnerství bylo využít platformu Brightvine při zkoumání nových investičních cest pro investory.

Dnes oznámili první výsledek spolupráce tohoto partnerství, vůbec první vydání bankovního podřízeného dluhu, který využívá technologii blockchain, nazvanou BFNS 2022-1 – sekuritizace podřízeného dluhu v hodnotě 147,55 milionů dolarů.

Přirozeně jsem měl několik otázek.

CoinJournal (CJ): Můžete prosím shrnout, jak přesně je toto navyšování kapitálu a projekt prováděný na blockchainu výhodou pro ty, kteří váš přístup možná neznají?

Joe Vellanikaran (JV): V typické sekuritizaci je proces koordinace aktuálních dokumentů a dat mezi více účastníky manuální a pracný proces. Brightvine Portal umožňuje okamžitou validaci každého dokumentu proti neměnným záznamům blockchainu a zajišťuje, že dokumenty používané všemi stranami jsou vždy přesné a aktuální. Distribuovaná účetní kniha zajišťuje, že kdykoli je datový bod aktualizován, jsou tyto změny vyplněny v reálném čase mezi všemi zúčastněnými stranami.

CJ: Vyzpovídali jsme vás o partnerství mezi Brightvine a Angel Oak, když bylo oznámeno ve 2. čtvrtletí tohoto roku. Jde o první spolupráci – zdrželi jste ji v důsledku nákazy na trzích?

JV: Naše partnerství s Angel Oak probíhá přesně podle plánu – aktivně s nimi pracujeme od našeho posledního oznámení, abychom připravili portál Brightvine na podporu různých tříd jejich aktiv, které mohou plně využívat klíčové funkce portálu, včetně dalších efektivní proces sekuritizace, distribuce dat v reálném čase napříč stranami a dokumenty ověřené blockchainem.

CJ: Jak moc ovlivnily chaotické poslední měsíce a medvědí obrat toto partnerství obecně?

JV: Mnoho velkých institucí se v posledních měsících ukázalo jako šampióni blockchainové technologie navzdory jakémukoli poklesu na krypto trzích. Použití nejlepších technologií k vytvoření nejbezpečnější, nejefektivnější a nejpřesnější finanční infrastruktury má nyní smysl více než kdy jindy. Naše partnerství s Angel Oak a výsledky BFNS 2022-1 vnímáme jako první z mnoha vzrušujících oznámení v rámci dlouhodobé spolupráce.

CJ: Trh s nemovitostmi v poslední době vykazuje známky změkčení, co si o tom myslíte?

JV: Slyšeli jsme prosby vládních agentur a dalších organizací, aby soukromý sektor posílil a pomohl s trhy s bydlením, a o to se snažíme. Cílem Brightvine je zvýšit likviditu hypoték, fixních příjmů a nemovitostí vybudováním nové technologické infrastruktury, která dokáže tyto trhy propojit s novými formami digitálních investorů – ať sazby půjdou nahoru nebo dolů, lidé budou stále potřebovat hypotéky a naší úlohou je pomoci zvýšit efektivitu na back-endu této finanční infrastruktury.

CJ: Věříte, že do tohoto cyklu projde tolik krypto projektů jako v předchozí kryptozimě?

JV: To, co nyní vidíme na kryptotrhu, je mírný pokles a korekce, protože projekty jsou úspěšné (a neúspěšné), zatímco tradiční i špičkové společnosti se snaží připravit na budoucnost Web3. Jak se vynoříme z této kryptozimy, objeví se také další velká vlna společností a produktů – a vítězi budou ti, kteří překlenou propast mezi TradFi a DeFi a vytvoří něco nového, co umožní digitální transformaci, která nás zavede do skutečně decentralizované budoucnosti. .

CJ: Jak se zvyšují sazby Fedu, které očividně ovlivňují hypotéky a ovlivňují tuto spolupráci a obchodní model do budoucna?

JV: S rostoucími sazbami Fedu je pro lidi těžší dovolit si půjčky, ale poptávka po bydlení a potřeba hypoték nikam nevedou. Věříme, že efektivita a nová poptávka, kterou Brightvine může na tyto trhy přivést, může pomoci tyto sazby v průběhu času snížit.