Kryptotrh byl obecně velmi averzní k riziku. I když jsme viděli spoustu volatility, obecný trend na trhu zůstal medvědí. Ethereum classic (ETC) je jedním z těch coinů, které to ovlivnilo, a zdá se, že tento coin má nyní velmi malou vzestupnou dynamiku. Zde jsou některé hlavní body:

ETC se zatím podařilo udržet cenovou akci nad supportem 25 USD.

Token se aktuálně obchoduje za 26,56 USD, prakticky beze změny za posledních 24 hodin.

Navzdory tomu zůstává ETC velmi zranitelné vůči prodejnímu tlaku.

Zdroj dat: Tradingview

Ethereum classic (ETC) – Kam směřuje cena?

Pohled na vývoj cen v posledních dnech naznačuje, že ETC se obchoduje v symetrickém trojúhelníku. To znamená, že coin osciluje mezi supportem a rezistencí téměř zároveň. Takže i kdyby ETC nějak dokázalo vybudovat vzestupnou trajektorii, coin by se pravděpodobně stáhl zpět na 28 USD a vrátil by se k supportu 25 USD.

To je důvod, proč máme pocit, že právě teď je velmi malá býčí dynamika. Ale i přes tento symetrický trojúhelník zůstává ETC stále velmi zranitelné vůči prodejnímu tlaku. Ve skutečnosti při současné volatilitě trhu bude velmi nerozumné očekávat, že ETC bude v následujících dnech držet support 25 USD. V důsledku toho věříme, že jediný způsob, jak se symetrický trojúhelník zlomí, je, když ETC přejde na sestupný trend.

Proč vůbec kupovat ethereum classic?

Pro většinu investorů je vždy těžké koupit coiny, které vypadají, jako by stagnovaly, nebo ty, u kterých se zdá, že nemají dostatečnou dynamiku. Ale nakonec je pro investory do kryptoměn skutečně důležitý dlouhodobý výhled.

I když se právě teď zdá, že ethereum classic (ETC) zápasí s býčím momentem, ve střednědobém a dlouhodobém horizontu bude coin stále přinášet investorům hodnotu.