FORTH je založen na novém předpokladu. Nativní coin Ampleforth (AMPL) Governance Token je jedinečný v tom, že počet AMPL, který vlastníte, se může každý den měnit. Chcete-li se o tom dozvědět více, už nemusíte dál hledat, stačí tento krátký článek, který vám také řekne, kde jsou nejlepší místa k nákupu FORTH.

Vzhledem k tomu, že FORTH je tak novým aktivem, ještě není kótováno na velkých burzách. Stále však můžete zakoupit FORTH pomocí DEX (decentralizované burzy), což znamená, že existuje několik kroků navíc. Chcete-li koupit FORTH právě teď, postupujte takto:

Budete muset vytvořit vlastní peněženku, zajistit si adresu a odeslat na ni vaše mince.

Stačí přejít na Uniswap a "připojit" k ní vaší peněženku.

Nyní, když jste připojení, budete moci měnit za 100ky mincí, včetně FORTH.

Držitelé FORTH mohou hlasovat o navrhovaných změnách protokolu Ampleforth nebo delegovat své hlasy zástupcům, kteří hlasují jejich jménem. AMPL je kryptoměna jako bitcoin, ale s obratem – nabídka se denně mění.

Protokol AMPL automaticky upravuje nabídku v reakci na poptávku. Když je cena vysoká, zůstatek v peněžence se zvyšuje. Když je cena nízká, zůstatky v peněžence se snižují.

AMPL je neředící. Úpravy nabídky jsou aplikovány univerzálně a proporcionálně napříč zůstatkem každé peněženky. To znamená, že vaše procentuální vlastnictví sítě zůstává pevné.

Podle AMPL jsou dnešní kryptoměny nebezpečně korelované. Jedinečné pobídky AMPL umožňují oddělit se od cenového vzorce bitcoinu. To snižuje systematické riziko přidáním rozmanitosti do homogenního ekosystému.

Token může být výhodnou investicí díky jedinečnému předpokladu, na kterém je postaven. Než se však rozhodnete investovat, prozkoumejte trh a přečtěte si alespoň několik cenových předpovědí.

Podle Wallet Investoru by se těm, kdo hledají virtuální měny s dobrým výnosem, mohl zdát FORTH jako špatná možnost, jejich současná investice může být v budoucnu znehodnocena.

Up to Brain nesouhlasí. Podle odborníků se cena do konce roku 2023 zvýší na 31 USD, ze 7,80 USD v době psaní tohoto článku. Token pravděpodobně dosáhne 46 USD do konce roku 2024.

⚡️#FORTH's 12h chart continuing with MAJOR STRENGTH towards the target at $15.77 and technically, has MORE to go! $FORTH is in position to climb over 36% more to reach this target and looks to be in the process of doing so now! #AmpleForthGovernanceToken may continue on this run! pic.twitter.com/sqGB2FFwps

— Crypto Lisa (@CryptoMonaL) February 3, 2022