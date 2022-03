Sběratelské předměty NFT Disney Pixar Pals byly uvedeny na trh 13. března na digitálním trhu sběratelských předmětů Veve a byly vyprodány do 24 hodin. Nadšenci do kryptoměn koupili všech 54 995 NFT.

NFT se skládaly z nezapomenutelných momentů a ikonických postav vytvořených Pixar Animation Studios. Mezi postavami NFT byli Sherrif Woody, Blesk McQueen, Mike Wazowski, Edna Mode a The House from Up.

Blind box

Uživatelé sbírali své NFT z tzv. blind boxu, což znamená, že nakupovali náhodně, aniž by věděli, co koupili. Co si koupili, se dozvěděli až po zaplacení.

Každý kus Pixaru stál 60 drahokamů (ekvivalent 60 dolarů).

Vynásobením počtu sběratelských předmětů jejich jednotkovými cenami se odhaduje, že celková hodnota všech zakoupených NFT byla asi 3,3 milionu dolarů.

Několik hodin poté, co se NFT vyprodaly, se položky v poklesu Pixar prodávaly za více než 350 drahokamů na sekundárním trhu.

Tržiště Veve NFT

Tržiště Veve je produktem blockchainu ECOMI, jehož nativním tokenem je OMI.

NFT na tržišti Veve NFT jsou v současné době raženy na blockchainu GoChain, o kterém vývojáři tvrdí, že je rychlý, šetrný k životnímu prostředí a zcela kompatibilní s Ethereem (ETH).

S NFT na Veve se obchoduje pomocí drahokamů, což jsou tokeny Veve v aplikaci. Drahokamy jsou směnitelné za digitální aktiva v poměru 1 : 1 k dolaru. V současné době není možné drahokamy přímo převést na fiat, ale možnost tak učinit je ve fázi testování.

Vzhledem k tomu, že Veve je produktem ECOMI, jsou drahokamy nějakým způsobem spojeny s tokenem OMI. Kdykoli je NFT zakoupen pomocí drahokamů, je spáleno 100 % ekvivalentní hodnoty tokenů OMI, zatímco zakoupené NFT je převedeno na účet nového vlastníka.

Je důležité poznamenat, že tokeny OMI lze převést na drahokamy, ale drahokamy nelze převést na tokeny OMI, protože by to snížilo cenu OMI.