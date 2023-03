Počáteční nabídky mincí (ICO) v roce 2023. Jaké jsou nejlepší kryptoměnové ICO, které lze nyní koupit?

S tím, jak se trh s kryptoměnami vyvíjí a dozrává, hledá mnoho investorů další velkou nabídku mincí (ICO), která by mohla nabídnout značné zisky. Ale vzhledem k tomu, že se jich neustále objevuje tolik, které jsou ty nejlepší kryptoměnové ICO, do nichž se vyplatí investovat? V tomto článku najdete 12 pečlivě vybraných slibných ICO. Od projektů založených na umělé inteligenci až po řešení 1. vrstvy. Určitě najdete něco, co vás zaujme.

1. Metacade (MCADE) – hraje zásadní roli v hnutí play-to-earn

Co je Metacade?

Metacade je komunitní centrum typu play-to-earn (P2E), které chce svou počáteční nabídkou mincí otřást prostředím GameFi. Je to komplexní řešení, kde se mohou hráči, kryptoměnoví nadšenci a vývojáři spojit a zkoumat rychle se rozvíjející svět P2E her. I když bude mít vše, co byste od herního centra očekávali, jako jsou dílčí komunity, prostory pro interakci v reálném čase a herní žebříčky, využívá sílu technologie blockchain, aby vše posunulo na další úroveň.

Například by podpořilo příliv špičkových odborníků z oblasti P2E, odměňuje tokeny MCADE každého, kdo sdílí recenze, tipy a další užitečný obsah. Pokročilí hráči mohou vydělávat tím, že pomáhají ostatním najít své silné stránky v GameFi. Mezitím si hráči, kteří jsou v oblasti P2E nováčky, mohou otevřít další zdroj příjmů tak, že se podělí o své názory na nový titul, který hrají.

Plánují se také pravidelné turnaje, losování o ceny a soutěže, v nichž mohou hráči spolu s ostatními členy komunity vyzkoušet své štěstí. V roce 2024 chce Metacade zavést nástěnku s nabídkami práce a příležitostnými brigádami, kde uživatelé objeví různé pozice, od příležitostného testování her až po placené pozice na plný úvazek u společností Web3 a herních lídrů.

Nejzajímavější je, že společnost Metacade zavádí systém Metagrants. Očekává se, že Metagrants budou hrát klíčovou roli při utváření budoucnosti odvětví P2E. Umožňují komunitě hlasovat a směřovat finanční prostředky do nejlepších vyvíjených P2E titulů.

Vývojáři předloží své nápady do skupiny konkurenčních návrhů a držitelé MCADE budou hlasovat o svém favoritovi. Vítězný návrh získá finanční prostředky z pokladny Metacade a finální hra bude přidána do virtuální herny platformy, kde se může kdokoli přihlásit a zahrát si ji. Nejenže to podporuje jedinečný smysl pro zapojení komunity, ale má to také potenciál udělat z Metacade známou značku mezi P2E hráči.

V kombinaci s dalšími působivými aspekty, jako je plánovaná decentralizovaná autonomní organizace (DAO), staking, program zpětného odkupu a spalování tokenů a články v několika respektovaných médiích, se Metacade jeví jako nejlepší ICO, do kterého lze v současnosti investovat. Vzhledem k tomu, že se podařilo vybrat více než $14,6m, přičemž každá fáze se vyprodává rychleji než ta předchozí, zdá se, že s tím souhlasí i komunita kryptoinvestorů.

2. AltSignals (ASI) – využití umělé inteligence k transformaci obchodního odvětví

Co je AltSignals?

AltSignals je poskytovatel obchodních signálů, který se etabloval jako lídr v oboru. Společnost AltSignals, která byla založena v roce 2017, vydala přibližně 1 500 callů na forexovém, kryptoměnovém a akciovém trhu více než 1 400 VIP předplatitelům s průměrnou přesností 64 %. Každý měsíc konzistentně dosahuje vynikajících výnosů; její signály pro Binance Futures za únor vynesly 2 163 % s 90% mírou úspěšnosti, zatímco leden vygeneroval 2 480 % s 92% přesností!

Bezvadné výsledky společnosti AltSignals potvrzuje i Trustpilot. Zde společnost získala téměř 500 pozitivních recenzí a může se pochlubit průměrným hodnocením 4,9 z 5 hvězdiček. To vše je možné díky pokročilému týmu obchodních profesionálů společnosti AltSignals a špičkovému indikátoru AltAlgo™ . AltAlgo™ kombinuje více než 34 filtrů a strategií, které pomáhají týmu AltSignals určit nejlepší obchodní příležitosti.

Nyní je společnost AltSignals připravena na další krok na své cestě. Spouští token ASI, který má financovat vývoj algoritmu ActualizeAI. Jeho cílem je využít celý potenciál umělé inteligence, aby se míra přesnosti platformy dostala nad 80 % a zároveň nabídla investorům některé neuvěřitelné výhody. Tento AI potenciál bude využívat nejnovější vývoj v oblasti AI technologií, jako je strojové učení a zpracování přirozeného jazyka, k vylepšení stávajícího algoritmu AltAlgo™ .

Vlastnictvím ASI získají potenciální investoři exkluzivní přístup k signálům algoritmu ActualizeAI, což jim na finančních trzích poskytne výhodu oproti ostatním. Těm, kteří si zakoupí 20 000 nebo více tokenů ASI, bude nabídnuto doživotní členství v signálech a zároveň získají bezplatný přístup ke stávající službě signál§ AltAlgo™.

ASI také nabídne investorům možnost vstoupit do klubu AI Members Club. Tento klub umožní členům podílet se na utváření budoucnosti AltSignals a algoritmu ActualizeAI. Jako členové mohou nabízet zpětnou vazbu, nápady a přispívat k vývoji platformy, přičemž jako odměnu získají další tokeny ASI. Tyto tokeny mohou sbírat a zvyšovat tak svou úroveň členství, což jim může odemknout ještě více funkcí ekosystému AltSignals AI, nebo je mohou držet pro potenciální budoucí zisky.

ASI funguje jako řídicí token, který držitelům umožňuje navrhovat změny a rozhodovat o budoucích aktualizacích platformy. Toto přímé zapojení komunity pomáhá zajistit, aby cíle a hodnoty platformy byly v souladu s obchodníky, kteří její služby využívají. Po získání $112k za pouhých 1 den po spuštění lze s jistotou říci, že AltSignals je kryptoprojekt připravený na velké věci. Presale tokenů ASI si rozhodně nenechte ujít!

3. ALINK AI (ALINK) – tržiště připravené na budoucnost umělé inteligence

Co je ALINK AI?

Po nedávném vzestupu aplikací umělé inteligence, jako je ChatGPT, se v poslední době objevily nové kryptoprojekty založené na umělé inteligenci a prodeji tokenů. Jednou z předních ICO kampaní v oblasti AI je ALINK AI , komplexní tržiště pro AI služby. Efektivně umožňuje komukoli s připojením k internetu poptávat a nabízet služby související s umělou obecnou inteligencí (AGI) na tržišti založeném na blockchainu.

Tyto služby sahají od jednoduchého generování řeči nebo obrazu až po komplexní tvorbu prediktivních modelů a řešení specifických pro dané odvětví. Vývojáři mohou dokonce spustit a zpeněžit samosprávný software AI, který spolupracuje s dalšími aspekty sítě ALINK.

ALINK má také zabudované datové tržiště, kde lze data nakupovat, prodávat a obchodovat s nimi. Poskytovatelé dat mohou zpeněžit své informace prodejem marketérům, datovým analytikům, výzkumným společnostem atd. S rostoucí potřebou dat pro řešení umělé inteligence bude ALINK připraven působit jako prostředník mezi těmi, kdo data mají, a těmi, kdo je potřebují k trénování svých modelů umělé inteligence.

Platforma používá svůj vlastní digitální token ALINK jako prostředek směny na svých tržištích, aby získala peníze a motivovala své uživatele k poskytování a zlepšování služeb ALINK. Ačkoli AI tokeny ještě neprorazily do hlavního proudu kryptoměn, ALINK se zdá být slibnou novou kryptoměnou připravenou vydláždit cestu. Jako taková je jednou z nejlepších krypto ICO, do kterých lze právě teď investovat.

4. Vivi (VIVI) – decentralizované sdílení krátkých videí, které se vyplácí

Co je Vivi?

Vivi je decentralizovaná platforma, která umožňuje tvůrcům sdílet krátká videa a získávat za ně odměny, přičemž divákům nabízí způsob, jak zpeněžit čas strávený na sociálních sítích. Díky své decentralizované struktuře zajišťuje Vivi soukromí a bezpečnost svých uživatelů a zároveň podporuje spravedlivé rozdělování odměn.

Vivi se podobá decentralizovanému TikToku. Uživatelé mohou zveřejňovat krátká videa, například návody na líčení nebo vaření, takže je ideální pro tvůrce z TikToku, kteří se chtějí odklonit od centralizovaných platforem sociálních médií a zároveň si zachovat svůj styl.

Jedním z jedinečných rysů Vivi je použití nezaměnitelných tokenů (NFT). Uživatelé dostanou při registraci NFT brýle zdarma a mohou je používat k získávání odměn VRV. Uživatelé, kteří pokračují ve sledování videí a interakci na platformě, získávají VRV, které lze vyměnit za token správy platformy, VIVI. VIVI umožňuje uživatelům upgradovat své brýle a získávat tak ještě více VRV za dobu sledování.

Kromě hlavní aplikace Vivi jsou k dispozici také Vivi Live, Vivi Sport a Vivi Academy, které slouží k určitému účelu v oblasti živého vysílání, sportu a vzdělávání. S potenciálem stát se decentralizovanou platformou pro krátká videa v krypto průmyslu Web3 je Vivi rozhodně tokenem, který stojí za zvážení.

5. OptionBlitz (BLX) – unikátní decentralizovaná platforma pro obchodování s deriváty

Co je OptionBlitz?

OptionBlitz je decentralizovaná obchodní platforma postavená na řešení Arbitrum pro škálování 2. vrstvy Etherea. Specializuje se na obchodování s deriváty, zejména s opcemi. Využívá Arbitrum k dosažení rychlých časů vypořádání transakcí, prakticky bez nákladů pro obchodníky, při zachování úplné decentralizace. Ve svém whitepaperu OptionBlitz také slibuje nulovou slippage a nulové spready.

Stejně jako jiné decentralizované obchodní platformy umožňuje OptionBlitz uživatelům uzamknout své USDC v poolu likvidity a usnadnit tak transakce ostatním obchodníkům výměnou za podíl na příjmech platformy. OptionBlitz nabízí obchodníkům tři různé produkty: digitální opce, klasické opce a Turbos, svou vlajkovou loď s pákovým efektem 200:1, která by mohla být dalším krokem v obchodování s perpetuálními futures.

Trhy, které nabízí, se neomezují pouze na kryptoměny. Obchodníci mají přístup k produktům na forexových, komoditních a energetických trzích, přičemž ceny se určují pomocí decentralizovaného oraclu Chainlink, který zajišťuje maximální přesnost. Jeho možnosti jsou neuvěřitelně flexibilní, s dobou expirace od 10 sekund do 24 hodin.

Celkově se OptionBlitz odlišuje od ostatních ICO nesmírně inovativní nabídkou. Potenciál stát se nejpokročilejší decentralizovanou derivátovou platformou nelze podceňovat, takže je to jedna z nejlepších krypto presales, které lze právě teď koupit.

6. ASTL (ASTL) – získejte peníze a generujte pasivní příjem pomocí ASTL

Co je ASTL?

ASTL je projekt kryptoměny s pasivním příjmem, který si klade za cíl kombinovat technologii umělé inteligence a těžbu kryptoměn s tím, že pomáhá svým uživatelům generovat výnosy výrazně vyšší, než jaké nabízí banka. ASTL využívá flotilu krypto těžařů, poháněných zelenou energií a optimalizovaných pomocí umělé inteligence, k těžbě nejlepších tokenů, které maximalizují zisky uživatelů.

Investoři si jednoduše zakoupí zvolený počet tokenů ASTL a poté obdrží odměnu v USDT úměrnou jejich nákupu. Tyto výnosy mohou díky diverzifikaci těžby ASTL dosahovat až 11 % APY a mohou být vypláceny denně, pokud uživatelé nakoupí dostatečný počet tokenů.

Když investoři koupí ASTL, koupí si část výpočetního výkonu těžební flotily projektu. Na rozdíl od běžných cloudových těžebních služeb se výnos z ASTL nemění v závislosti na aktuálním dění na trhu s kryptoměnami; hlavní rozdíl spočívá v tom, že slibuje stabilní výnos, který nebude kolísat. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá nabídka tokenů, je ASTL jedním z těch, které byste měli zvážit, pokud chcete investovat do ICO zaměřené na pasivní příjem.

7. Kryptview (KVT) – průkopník v oblasti research-to-earn s uživatelsky přívětivou platformou

Co je Kryptview?

Kryptview je platforma založená na blockchainu, která nabízí jedinečný přístup ke komunitnímu výzkumu a sdílení informací o tokenech a dalších kryptoměnách. Využívá model peer-to-peer, který odměňuje uživatele za vytváření hloubkových fundamentálních analýz nejnovějších kryptoměn. Shromážděná data jsou automaticky strukturována, následně přezkoumána komunitou a zveřejněna na platformě, aby je mohli využívat všichni uživatelé.

Má zabudované nástroje pro fundamentální analýzu, které uživatelům umožňují přidělovat skóre různým oblastem, jako je tým, konkurence, udržitelnost a komunita kryptoměnového projektu. Z hodnocení vytvořených uživateli Kryptview se pak sestavuje celkové skóre pro daný token, které poskytuje přehledný pohled na to, které kryptoměnové projekty stojí za to podpořit.

Model odměňování ve službě Kryptview je jednoduchý, ale účinný. Analytici jsou hodnoceni na základě kvality svých příspěvků, což jim umožňuje získávat více peněz za sdílení analýz podle toho, jak stoupají v žebříčku. Mezitím mohou recenzenti získávat tokeny KVT za recenzování výzkumu a ověřování skóre. Přispěvatelé mohou zveřejňovat portfolia a generovat KVT, pokud jejich výběry překonají trh. V důsledku toho je nadcházející ICO horkým očekáváním mnoha potenciálních investorů.

8. Minima (WMINIMA) – mobilní blockchain zaměřený na svobodu

Co je Minima?

Minima je jedním z nejnovějších ICO projektů, který se pustil do krypto prostoru 1. vrstvy. Jeho cílem je stát se první plně decentralizovanou sítí na světě poháněnou mobilními zařízeními a zařízeními internetu věcí (IoT). Minima je navržena tak, aby byla přístupná co největšímu počtu účastníků, což znamená, že každý, kdo má mobilní telefon a připojení k internetu, může provozovat uzel Minimy.

Minima uvádí, že jejím hlavním cílem je vybudovat síť, která nabízí svobodu všem, kdo ji používají, kde se uživatelé mohou setkávat a tvořit bez omezení a cenzury. Stejně jako ostatní přední sítě první vrstvy umožňuje komukoli spouštět vlastní tokeny, projekty NFT a decentralizované aplikace (dApps). Minima také tvrdí, že má rozjednaná partnerství se společnostmi z automobilového a telekomunikačního průmyslu a z oblasti sdílení souborů.

V období vysoké poptávky po tokenech v síti se sice platí poplatky, ale tyto poplatky se nespalují, což znamená, že tokeny jsou odstraněny z celkové nabídky tokenů s pevným limitem. To z MINIMA činí deflační token. Presale MINIMA se týká Wrapped Minima, verze MINIMA, která se může propojit se sítí Ethereum.

9. Brickken (BKN) – přebírá tradiční firemní fundraising

Co je Brickken?

Brickken je platforma založená na blockchainu, která umožňuje podnikům tokenizovat své podnikání a získávat finanční prostředky pomocí bezpečnostních tokenů. Její vizí je pomáhat globálním vlastníkům aktiv využívat decentralizovaný model financování a otevírat tak toky příjmů pro podniky a investory. Namísto počáteční veřejné nabídky (IPO) a vydávání akcií mohou společnosti podnikat nabídky bezpečnostních tokenů (STO) a získávat kapitál bez zprostředkovatelů.

Tokenizace aktiv je v posledních letech mezi kryptoinvestory žhavým tématem. Brickken si klade za cíl poskytnout nástroje a technologie, které umožní komukoli umístit svá aktiva na blockchain a překlenout tak propast mezi Web2 a Web3. To je důležité zejména pro malé a střední podniky (MSP), které často mohou získávat prostředky pouze od investorů do rizikového kapitálu. Brickken otevírá těmto malým a středním podnikům svět příležitostí a umožňuje jim využít rozsáhlý trh drobných investorů.

Brickken používá vlastní dApp poháněnou inteligentními kontrakty k vydávání a správě tokenových cenných papírů a zároveň zajišťuje, že každý investor a emitent cenných papírů splňuje regulační požadavky prostřednictvím přísných kontrol KYC a proti praní špinavých peněz. BKN, nativní digitální token projektu, je palivem pro ekosystém Brikken, který se používá k investování do probíhajících projektů a vydávání STO.

10. EasyFeedback (EASYF) – odměňování uživatelů za zpětnou vazbu

Co je EasyFeedback?

EasyFeedback je společnost, která využívá technologii blockchain k vytvoření prvního protokolu feedback-to-earn na světě. Společnost EasyFeedback byla založena v roce 2015 a umožňuje komukoli posílat návrhy, blahopřání, dotazy, stížnosti a reklamace jakémukoli podniku na celém světě – zdarma! Nabízí sadu šablon, které lze přizpůsobit jednotlivým společnostem, přičemž zpětná vazba se zasílá přímo vedoucím pracovníkům společnosti.

S tokenem EASYF mohou být uživatelé, kteří posílají zpětnou vazbu společnostem nebo institucím, odměňováni na základě užitečnosti zpětné vazby. Tyto tokeny EASYF lze směnit za produkty, služby a dárkové karty na tržišti EasyFeedback nebo je držet v kryptopeněženkách pro budoucí zisk.

Osoby s příslušnými odbornými znalostmi se mohou stát také porotci, kteří vyhodnotí zpětnou vazbu a rozhodnou, zda stojí za odměnu. Tito porotci musí projít přísnou prověrkou, která určí jejich znalosti a zkušenosti v jejich oboru, a za potvrzení zpětné vazby mohou získat tokeny EASYF. Společnost EasyFeedback předpokládá, že po tokenizaci její služby vzroste její využívání o 600 %, což by mohlo být dobrou zprávou pro první investory.

11. WeSendIt (WSI) – zavedená platforma pro sdílení souborů, která vstupuje na Web3

Co je WeSendIt?

WeSendIt je platforma pro sdílení souborů, která má, stejně jako AltSignals, pověst, jež předchází jejímu vstupu do krypto prostoru. Je to švýcarská společnost, která klade důraz na ochranu a zabezpečení dat a zároveň zjednodušuje přenosy a ukládání velkých souborů. Nyní WeSendIt podniká svůj vpád na Web3 s decentralizovaným řešením vytvořeným na zakázku.

WeSendIt tvrdí, že díky decentralizaci dokáže zajistit, aby soubory klientů zůstaly 100% důvěrné, a zároveň stojí až o 80 % méně než běžní poskytovatelé cloudových úložišť. Kromě toho tvrdí, že data jsou uložena redundantně v tisících zón dostupnosti po celém světě, což znamená, že riziko ztráty dat v důsledku selhání serveru je prakticky vyloučeno.

Použití digitální mince WSI znamená, že uživatelé mohou získat slevy a její nabídky Pro a Premium získat až o 60 % levněji než při platbě kreditní kartou nebo přes PayPal. Uživatelé mohou také získávat odměny WSI za odesílání dat. A konečně, k dispozici je dokonce štědrý systém doporučení, který uživatelům WSI vyplácí odměny za nábor dalších uživatelů do ekosystému!

12. Mintera (MNTE) – ekologický projekt, který generuje pasivní příjem

Co je Mintera?

Mintera je kryptoměnový projekt šetrný ke klimatu, který využívá technologii blockchain k pozitivnímu ovlivnění životního prostředí. Ačkoli věří, že rozvoj projektů založených na blockchainu má na společnost blahodárný vliv, Mintera vidí v oblasti kryptoměn problém v plýtvání. V důsledku toho buduje ekosystém udržitelných produktů a označuje se za „zelenou digitální investiční banku budoucnosti“.

Srdcem ekosystému Mintera je token MNTE, který potenciálním investorům nabízí přístup k čistě pozitivní škále ekologických investičních produktů, toků příjmů a výhod. Jedním z nejzajímavějších aspektů Mintery je Green Mining Yield (GMY), který slibuje, že díky dlouhodobé ekologické těžbě bude investorům vracet výnos ve stablecoinech. Mintera těží Chia , který označuje za ekologickou alternativu k Bitcoinu.

Výnosy závisí na ceně Chia, ale společnost Mintera tvrdí, že nabízí výnosy mezi 5 % a 100 % ročně. Rovněž věnuje 50 % svých zisků ekologickým organizacím a ukládá 6,5 milionu MNTE na financování ekologických inovací. Celkově je Mintera vynikající volbou pro každého ICO investora, který chce investovat do klimaticky pozitivního projektu.

Nákup ICO

Na co se zaměřit u ICO

Jak tedy zjistit, do kterých ICO se vyplatí investovat? Zde je komplexní seznam toho, co je třeba vzít v úvahu při identifikaci úspěšných ICO.

Právní prvky: Investoři by se měli ujistit, že ICO dodržuje příslušné předpisy v dané jurisdikci. Měli by také zvážit případná právní rizika. Některé tokeny mohou být Komisí pro kontrolu cenných papírů (SEC) považovány za cenné papíry, což by v budoucnu mohlo vést ke kontrole a právním krokům.

Tokenomika: Vyhodnocení ekonomiky tokenu v rámci primární nabídky mincí je zásadní, včetně nabídky tokenu, jeho distribuce a způsobu použití. Zvláštní pozornost věnujte tomu, jak velká část nabídky tokenů je přidělena vývojovému týmu: příliš velká nebo nedostatečná nabídka může být varovným signálem. Typické je přibližně 5-15 %.

Whitepaper: Pro pochopení cílů, technologie a plánu projektu je zásadní prostudovat jeho whitepaper. Před investicí do počáteční nabídky mincí zhodnoťte, zda má projekt jasný a dosažitelný plán s realistickými termíny.

Partnerství a podmínky: Je dobré zhodnotit všechna partnerství nebo spolupráce, které společnost před ICO uzavřela, a podmínky těchto dohod. Tato partnerství mohou projektu přinést hodnotu a pomoci mu růst.

Tým a poradci: Posouzení týmu, který stojí za kryptoměnovými projekty, je zásadní, včetně jeho zkušeností a pověsti v daném oboru. Investoři by také měli zvážit případné významné poradce, kteří mohou projektu přinést hodnotu.

Komunita a zapojení: Hodnocení komunity projektu, včetně jejího zapojení a podpory, je zásadní. Silná komunita může mít zásadní vliv na to, zda bude ICO úspěšná, či nikoli.

Jak se dozvím, kdy budou vydány nové mince?

Udržet si přehled o nejnovějších prodejích tokenů v rychle se měnícím světě kryptoměn a blockchainových startupů může být náročné. Naštěstí je k dispozici několik zdrojů, které investorům pomohou zůstat v obraze. Jedním z nejlepších míst, kde začít, jsou platformy sociálních médií, jako jsou Twitter a Reddit, kde kryptoměnoví nadšenci a vedoucí představitelé odvětví často zveřejňují novinky o nových tokenech.

Některé mince jsou také uváděny na trh výhradně na centralizovaných burzách prostřednictvím počátečních burzovních nabídek (IEO) nebo na decentralizovaných burzách prostřednictvím počátečních dexových nabídek (IDO). A konečně, existuje mnoho seznamů aktivních a připravovaných ICO. Vyhledejte „seznam ICO“ a najděte webové stránky prezentující nejnovější prodeje tokenů.

Výhody počátečních nabídek mincí (ICO)

Rychlé financování: ICO poskytují blockchainovým startupům relativně rychlý a nákladově efektivní způsob získávání finančních prostředků. Na rozdíl od tradičních metod získávání finančních prostředků, jako je IPO, umožňují ICO soukromým společnostem oslovit globální publikum investorů bez nutnosti zapojení finančních institucí. Blockchainové startupy mohou získávat finanční prostředky rychleji a s menšími omezeními, což jim umožňuje soustředit se na vývoj svých produktů a rozvoj podnikání.

Potenciálně vysoké výnosy: Protože ICO často zahrnují investice do nových a inovativních technologií, mohou investoři těžit z toho, že se stanou prvními uživateli nových produktů a služeb. To může vést k výraznému zhodnocení ceny nových tokenů, které drží, což se promítne do vysokých výnosů z jejich počáteční investice.

Komunita: ICO se obvykle snaží kolem svých nových mincí vytvořit komunitu, která může pomoci vytvořit věrné příznivce a podpořit přijetí jejich nové technologie. Pro investory to může být příležitost spojit se s podobně smýšlejícími kryptoměnovými nadšenci a připojit se k rostoucí komunitě příznivců.

Nevýhody počátečních nabídek mincí (ICO)

Nedostatečná regulace: ICO jsou stále relativně novou metodou získávání finančních prostředků, takže jsou z velké části neregulované. To může investorům ztěžovat posouzení legitimity projektu a otevírá prostor pro to, aby projekty zneužívaly získané prostředky nebo se dokonce dopouštěly podvodů, často bez větších následků.

Volatilita: ICO jsou vysoce spekulativní investice. Jejich potenciál výnosů je obvykle vyšší než u zavedenějších projektů, což s sebou nese i zvýšené riziko. Stejně jako mnoho jiných startupů mohou i ty nejlepší ICO čelit značným výzvám při dosahování svých cílů a hodnota jejich tokenů může rychle kolísat v důsledku tržních podmínek nebo neočekávaného vývoje.

Technická rizika: ICO obvykle zahrnují investice do nových a nevyzkoušených technologií, což může představovat značná technická rizika. Tato rizika mohou zahrnovat zranitelnost vůči hackerským útokům nebo jiným narušením bezpečnosti a potenciální chyby nebo slabiny v základní technologii. To může vést ke ztrátě finančních prostředků investorů a poškodit budoucí vyhlídky projektu.

Do jaké ICO je nyní nejlepší investovat?

Každá z těchto vybraných ICO je slibná. ALINK AI by mohla hrát zásadní roli v budoucnosti založené na umělé inteligenci jako datové tržiště, zatímco Kryptview svým komunitním přístupem pravděpodobně nastaví standard pro kryptoměnové výzkumné platformy budoucnosti. Zdá se však zřejmé, že nejlepšími projekty ICO jsou zde Metacade a AltSignals.

Společnost Metacade se již osvědčila v presale, kdy získala více než $14,6m od tisíců globálních investorů. Její vize stát se místem pro P2E hry ve Web3 přitáhla pozornost herních nadšenců i kryptoinvestorů. Zdá se, že její token MCADE je předurčen k tomu, aby byl po celý zbytek roku 2023 výkonnějším.

Společnost AltSignals mezitím razí cestu obchodním nástrojům založeným na umělé inteligenci a její prokazatelné výsledky jsou silným důkazem, že její token ASI bude úspěšný. Dál se dokonce mluví o její spolupráci s institucemi, což by mohlo ASI po zveřejnění zpráv poslat prudce nahoru. Každopádně si oba tyto vynikající projekty nebudete chtít nechat ujít.

Co jsou kryptoměny?

Kryptoměny jsou digitální aktiva, která jsou obvykle vysoce decentralizovaná a fungují nezávisle na vládách a finančních institucích. Nejcennější kryptoměnou je Bitcoin, který je obecně považován za uchovatele hodnoty. Druhou největší kryptoměnou je Ethereum, které nabízí inteligentní kontrakty, jež mohou plnit neuvěřitelně všestranné funkce.

Co znamená ICO?

ICO je zkratka pro počáteční nabídku mincí. Jedná se o metodu získávání finančních prostředků, kterou blockchainové startupy používají k získání kapitálu vydáváním digitální měny, například nových tokenů nebo mincí, investorům výměnou za kryptoměny nebo tradiční měny.

Jsou ICO nelegální?

ICO nejsou ze své podstaty nezákonné, ale většina z nich by v mnoha jurisdikcích čelila kontrole podle zákonů o cenných papírech, včetně regulačních orgánů Komise pro kontrolu cenných papírů (SEC) v USA. To znamená, že ICO musí dodržovat příslušné předpisy, aby se vyhnuly právním problémům s regulačními orgány.

Jsou ICO mince dobrou investicí?

Potenciální návratnost investice do ICO může být vysoká, ale je také spojena se zvýšeným rizikem kvůli chybějící regulaci a potenciální volatilitě. Vybrat správnou ICO může být složité a výkonnost ICO mince nakonec závisí na mnoha faktorech.

Kde mohu nakoupit kryptoměnovou ICO?

ICO se obvykle kupují přímo od samotného startupu nebo na webových stránkách agregátorů ICO, jako je Pinksale. Některé ICO probíhají na burzách, kde se označují jako IEO nebo IDO.

Jaká bude další velká ICO roku 2023?

Je obtížné předpovědět další velkou ICO na rok 2023, protože trh může být velmi nepředvídatelný. Mnoho tokenů z tohoto seznamu má však velkou šanci na dobré výsledky, zejména Metacade a AltSignals.

Jaký je hlavní rozdíl mezi ICO a IPO?

Hlavní rozdíl mezi ICO a IPO spočívá v tom, že IPO je tradiční metoda získávání finančních prostředků, kterou zavedené společnosti používají k získání kapitálu vydáním akcií pro veřejnost. Naproti tomu ICO používají začínající podniky k získání kapitálu vydáváním nových tokenů.

Co se stane s prostředky z ICO?

Peníze získané v rámci ICO se obvykle používají na financování vývoje a růstu konkrétních funkcí projektu, včetně najímání vývojářů a marketingu projektu. Konkrétní využití prostředků bude pravděpodobně popsáno ve whitepaperu projektu ICO.