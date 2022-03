Po nedávném nárůstu o více než 100 % začal token polkastarter, POLS, rychle klesat. Dnes ztratil třetinu své hodnoty. Technické ukazatele však naznačují, že by mohl čelit býčímu běhu.

Už nemusíte hledat dál, v tomto krátkém článku zjistíte, co je POLS, jestli se vyplatí ho koupit při poklesu a kde je nejlepší POLS koupit.

Vzhledem k tomu, že POLS je tak novým aktivem, ještě není kótováno na velkých burzách. Stále však můžete zakoupit POLS pomocí DEX (decentralizované burzy), což znamená, že existuje několik kroků navíc. Chcete-li koupit POLS právě teď, postupujte takto:

Doporučujeme eToro, protože se jedná o světově přední trading platformu s nabídkou různých aktiv, peněženku a burzu v jednom, dále nabízí jedny z nejnižších poplatků v oboru. Je navíc uživatelsky přátelská pro začátečníky a má více dostupných platebních metod, v porovnání s ostatními dostupnými službami.

Budete muset vytvořit vlastní peněženku, zajistit si adresu a odeslat na ni vaše mince.

Stačí přejít na Uniswap a "připojit" k ní vaší peněženku.

Nyní, když jste připojení, budete moci měnit za 100ky mincí, včetně POLS.

POLS je nativní utility token platformy Polkastarter a hraje řadu rolí v jejím ekosystému, používá se pro těžbu likvidity, správu, placení transakčních poplatků a získávání způsobilosti k účasti v poolech pouze pro držitele POLS.

Polkastarter je blockchainová platforma navržená tak, aby poskytovala snadno použitelný launchpad pro cross-chain token pooly a aukce. Nejčastěji jej využívají blockchainové projekty v rané fázi, které chtějí získat kapitál a zároveň snadno distribuovat své tokeny.

Prostřednictvím Polkastarteru mohou blockchainové projekty snadno vytvářet své vlastní cross-chain swap pooly, které jim umožňují bezpečně získávat finanční prostředky, zatímco uživatelé mohou investovat bez rizika, protože swapy jsou automaticky prováděny pomocí smart kontraktů.

POLS může být lukrativní investicí, ale před přijetím závazku si udělejte čas a přečtěte si alespoň několik cenových předpovědí od předních analytiků a proveďte průzkum trhu. Veškeré investiční rady berte s rezervou.

GOV Capital zůstává ohledně POLS býčí navzdory aktuálnímu vývoji cen. Předpovídají, že se bude obchodovat za více než 7 USD za rok a za 47,6 USD za 5 let.

#POLS/USDT Pump and dump this shit here on Daily TF!#POLS Pumped almost 3x within a day and then fell 40% from the day within the very day itself.$POLS #POLS #POLSUSDT #Polkastarter @polkastarter pic.twitter.com/D6yBmpo6ff

— TraderAAG 🍥 (@TraderAAG) March 15, 2022