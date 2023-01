Předpověď cen Metacade, XRP a Tronu pro 2023, 2025 a další roky

Kryptografický trh se pohybuje záhadnými způsoby. Nebo také ne, pokud se podíváte na historické trendy. Po každém býčím trhu následovala delší „kryptozima“, kdy ceny plošně klesaly. Když pak dojde na půlení Bitcoinu, trh se obvykle zotaví, přičemž to další je naplánováno na začátek roku 2024.

To znamená, že v roce 2023 by mohlo dojít k růstu cen kryptoměn, protože medvědí trh z roku 2022je již definitivně za námi.. Předpovědi cen XRP (XRP), Metacade (MCADE) a Tronu se nyní mění na býčí.

Předpověď ceny Metacade: Dosáhne MCADE v roce 2025 hodnoty 5 $?

Po nedávném oznámení, že Metacade získala během beta fáze presale 1,12 milionu $, se nyní očekává, že cena tokenu MCADE po dokončení akce prudce vzroste.

MCADE by mohl během roku 2023 dosáhnout 1 $,, což by po presale znamenalo masivní 50násobné zhodnocení. Po půlení bitcoinu a v roce 2025 a poté co nastane další býčí trh, má MCADE potenciál dosáhnout 5-7 dolarů.

Co je Metacade (MCADE)?

Metacade buduje největší hernu na blockchainu a bude nabízet řadu různých her typu play-to-earn (P2E). Uživatelé mohou soutěžit v online turnajích proti hráčům z celého světa a budou v Metacade využívat řadu inovativních mechanik výdělku.

Projekt je řízen komunitou a jeho cílem je stát se centrálním střediskem pro uživatele GameFi. Na pomoc komunitě bude funkce Create2Earn odměňovat uživatele za sdílení užitečných informací o platformě, stejně jako za zveřejňování recenzí her a interakci s ostatními členy.

Metacade také pomáhá širšímu odvětví GameFi růst. Prostřednictvím funkce Work2Earn budou hráčům nabízeny pracovní příležitosti, které mohou komunitě pomoci proniknout do Web3 a zároveň zajistit, aby projekty získaly stálý přísun kryptoměnových nadšenců, kteří budou horlivě řídit vývoj.

Program Metagrants je inovativní metoda získávání finančních prostředků pro vývojáře. Komunita Metacade bude hlasováním rozhodovat o tom, které nové hry jsou ty nejlepší, a poté finanční prostředky na počáteční fázi vývoje nových herních titulů GameFi.

Jak Metacade funguje?

Token MCADE slouží k odměňování členů komunity a k získání přístupu do turnajů P2E. Bude se také používat k sázení a hlasování v návrzích na správu, až bude v letech 2023-24 spuštěna decentralizovaná autonomní organizace (DAO) platformy.

Předpověď ceny XRP: Dosáhne XRP hodnoty 4 $ v roce 2025?

Cena XRP by mohla vyletět nad své dosavadní historické maximum, pokud (nebo když) projekt konečně porazí svůj soudní spor s Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC). Tento případ již nějakou dobu brzdí cenu XRP, přesto stále zůstává v první desítce kryptoměn podle tržní kapitalizace. V roce 2023 a později by token XRP mohl bezpochyby dosáhnout 4 $.

Co je XRP?

XRP usnadňuje vysokorychlostní a nízkonákladové finanční transakce přes hranice států a má za cíl poskytovat okamžitou likviditu centrálním bankám a dalším finančním institucím. XRP je také nativní token pro XRP Ledger, což je decentralizovaná blockchainová síť, která může podporovat vývoj mnoha různých aplikací.

Společnost Ripple, mateřská společnost projektu XRP, uzavřela významná partnerství s institucemi, jako jsou JP Morgan, The Bank of England a Santander, což odráží její vysoké ambice jako decentralizovaného platebního řešení.

Předpověď ceny Tronu: Dosáhne TRX hodnoty 0,26 $ v roce 2025?

Předpovědi ceny Tronu jsou býčí; TRX je však z hlediska price action obchodování relativně stabilní kryptoměna. Token dokáže absorbovat volatilitu trhu díky vysoké úrovni likvidity, takže se předpověď ceny Tronu může zdát nižší, než se očekává..

Tato likvidita prospívá blockchainu a umožňuje rychlé transakce s nízkými náklady, ale také znamená, že předpověď ceny Tronu pravděpodobně neporoste ve stejném rozsahu jako XRP nebo MCADE. Odborníci předpovídají ocenění tokenu TRX na 0,26 $, což představuje pětinásobný nárůst predikce ceny Tronu do roku 2025.

Co je TRX?

TRX je nativní token pro blockchain Tron, který je díky rychlé finalizaci transakcí běžným způsobem posílání kryptoměn po celém světě. Ekosystém Tron je domovem různých služeb DeFi a dalších decentralizovaných aplikací (dApps), včetně her, výpůjčních protokolů a burz.

Blockchain Tron pravidelně denně zpracovává transakce v hodnotě stovek milionů dolarů. Dokáže zpracovat 2000 transakcí za sekundu (TPS) a doba vytvoření bloku je 3 sekundy. I když je předpověď ceny Tronu méně optimistická než u alternativních kryptoměn, jedná se o silnou investici do budoucna.

Metacade má v příštích letech největší potenciál návratnosti

Platforma Metacade by se mohla rozrůst a stát se jedním z největších projektů v sektoru GameFi. Díky pokročilé mechanice výdělku a velkému výběru různých her založených na blockchainu by měl projekt přilákat obrovskou komunitu hráčů.

Token MCADE má v současné době hodnotu pouhých 0,01 $. Presaleje jedinečnou příležitostí, jak se zapojit do kryptografického projektu s vysokým potenciálem za nízké ceny, kdy hodnota tokenu bude i nadále stoupat, dokud v závěrečné fázi presalenedosáhne 0,02 $. Tato událost by se mohla stát největší investiční příležitostí pro rok 2023 a dále, takže investoři by měli rychle naskočit do presale Metacade, než bude pozdě.

