Předpověď ceny Etherea pro rok 2023 by mohla začít opět nabírat na obrátkách, protože investoři stále očekávají nějakou významnou cenovou akci tokenu ETH v dlouhodobém horizontu. I když je předpověď ceny Etherea na rok 2023 býčí, není to nejlepší kryptoměna, do které by se nyní dalo investovat.

Metacade (MCADE) by mohla v nadcházejících letech zaznamenat ohromné zisky, což z ní dělá číslo jedna mezi nejlepšími kryptoměnami, do kterých investovat v roce 2023 a později.

Metacade je bezpochyby nejlepší kryptoměna, do které investovat

Předpověď ceny Etherea pro rok 2023 vypadá býčí, protože se očekává, že token začne nabírat určitou dynamiku poté, co v září 2022 proběhlo sloučení . Zatímco současný medvědí trh by měl ještě nějakou dobu pokračovat, předpověď ceny Etherea na rok 2023 předpovídá obrat trendu.

Nejlepší kryptoměnou, do které lze investovat během roku 2023, je však Metacade . Nedávno byl spuštěn presale MCADE a za něco málo přes 3 týdny od oznámení bylo vybráno přes 1 milion $. Tento projekt by se mohl stát klíčovým hráčem v GameFi revoluci a z hlediska budoucí cenové akce je velkým příslibem.

Co je Ethereum (ETH)?

Ethereum je blockchain 1. vrstvy a největší ekosystém decentralizovaných aplikací (dApps) ve Web3. Blockchain byl původně vytvořen pomocí konsensuálního mechanismu proof-of-work (PoW), ale nedávno byl během sloučení v roce 2022 aktualizován na protokol proof-of-stake (PoS).

Nový protokol Ethereum PoS umožňuje úspornější systém blockchainu, který méně zatěžuje životní prostředí. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že proces těžby deleguje na důvěryhodné účastníky, kteří jsou motivováni k důvěryhodnému chování, namísto používání drahého systému, kde uzly soutěží o těžbu bloků pomocí výkonu svých grafických procesorů.

Ethereum je stále jednou z nejlepších kryptoměn, do kterých lze investovat, protože to byl první Turing-kompletní blockchain. To vedlo k tomu, že Ethereum podporuje více než 2000 nezávislých projektů, protože díky inovativnímu řešení Etherea se pro technologii blockchainu nachází stále více případů použití.

Předpověď ceny Etherea na rok 2023: Dosáhne ETH hodnoty 2500 $?

Předpověď ceny Etherea na rok 2023 je více býčí než v roce 2022, kdy Ethereum utrpělo 80% pokles ceny. Očekává se, že token ETH tento trend zvrátí a mohl by začít stoupat zpět ke svému předchozímu historickému maximu na úrovni 4 865 $.

ETH čelí silné rezistenci na úrovni 1 775 $. Pokud se však tokenu podaří tuto cenovou úroveň překonat, dalším cílem je 2 500 $ pro předpověď ceny Etherea v roce 2023.

Co je Metacade (MCADE)?

Metacade, což je nejlepší kryptoměna, do které lze nyní investovat, je komplexní herní platforma, která přináší klasické arkádové tituly na blockchain. Všechny hry Metacade mají integrovanou mechaniku výdělku, která hráčům umožňuje vydělávat a zároveň hrát některé z nejžhavějších titulů v sektoru GameFi.

Platforma byla vytvořena hráči pro hráče a jejím cílem je stát se centrem komunity Web3. Metacade může prostřednictvím svého programu Metagrants podpořit inovace v oblasti blockchainových her a také poskytne uživatelům možnost nastartovat kariéru v oblasti Web3.

Jak MCADE funguje?

Play2Earn herna Metacade nabídne komunitě řadu různých her. Hraní může být buď příležitostné, nebo soutěžní, protože uživatelé se mohou účastnit i placených vstupních turnajů a získat tak šanci vyhrát ceny MCADE.

Mechanika Create2Earn bude uživatele odměňovat za sdílení cenných informací a přispívání ke komunitě Metacade . Příspěvky mohou zahrnovat sdílení alfa, zveřejňování recenzí her nebo interakci s ostatními členy, protože cílem Metacade je motivovat k rušné platformě, která je plná užitečných informací o Web3.

V roce 2024 Metacade také zavede nástěnku s nabídkami pracovních míst. Ta bude uživatele spojovat s pracovními příležitostmi na plný úvazek v partnerských projektech Metacade ve Web3. Před tímto okamžikem mají uživatelé možnost plnit úkoly, ucházet se o krátkodobou brigádu nebo získávat pozice na volné noze prostřednictvím platformy Metacade, které jsou všechny placeny v kryptoměnách.

Metacade se snaží zvýšit celkovou úroveň inovací v sektoru GameFi prostřednictvím svého programu Metagrants. Ten dá komunitě možnost hlasovat o nejlepších nových hrách založených na blockchainu, než Metacade poskytne financování v rané fázi na podporu jejich vývoje.

Dosáhne MCADE na hodnotu 5 $?

Metacade má extrémně vysoký potenciál, což z presale dělá vzácnou příležitost. MCADE je nejlepší kryptoměna, do které lze nyní investovat, zejména proto, že presale spouští MCADE za velmi nízkou cenu.

Dlouhodobá cenová predikce pro MCADE jej řadí vedle největších GameFi projektů v této oblasti, přičemž 5 $ je klíčovým cílem pro rok 2025. V roce 2023 by MCADE mohl dosáhnout hranice 1 $, protože začíná nabírat na síle z dlouhodobého hlediska. Metacade je bezpochyby nejlepší kryptoměnou, do které lze na současné cenové úrovni investovat.

Vyplatí se MCADE koupit?

Cílová cena Metacade 5 $ představuje 250násobný nárůst ceny od konce presale, takže je to jistě silný doplněk každého investičního portfolia a podle mnoha účtů je to nejlepší krypto, do kterého lze v roce 2023 investovat. Na druhou stranu, predikce ceny Etherea říká, že v roce 2023 by mohlo vzrůst 2x, přičemž pro příští býčí trh s kryptoměnami se předpokládá až 10x nárůst.

Pro investory, kteří chtějí nakoupit v presale MCADE, stojí za to vědět, že cena neustále roste. MCADE byl původně spuštěn za 0,008 $, ale do konce akce se vyšplhá na 0,02 $, což dává investorům omezený čas se zapojit, než se zaměří na vyšší cenové úrovně.