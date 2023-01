Předpověď ceny Monero (XMR) pro rok 2025 – Zde je důvod, proč investoři preferují Metacade (MCADE)

Podle předních odborníků v oboru čeká GameFi a play-to-earn (P2E) v letech 2023-2025 exploze . Noví účastníci trhu v tomto odvětví již nyní získávají u investorů značnou oblibu, často na úkor zavedenějších hráčů na širším trhu. Tento trend ilustruje předpověď ceny Monero na rok 2025. Mnoho investorů nyní dává přednost kryptoherní hvězdě Metacade před Monerem. Přečtěte si, proč tomu tak je.

Metacade je nastavena tak, aby zářila

Během krátké doby se vycházející hvězda Metacade stala jedním z nejdiskutovanějších hráčů v sektoru GameFi. Metacade vyniká tím, že se nachází na pomezí tří klíčových oblastí: metaverza, arkádové hry a kryptoměny. Cílem společnosti je stát se prvním centrem komunity Web3 pro hráče, vývojáře, investory a kryptoměnové fanatiky.

Metacade se ukazuje jako nesmírně populární u investorů, protože nabízí něco skutečně hodnotného pro každého, kdo se zajímá o kryptohry. Hráči blockchainových her mají bezkonkurenční výběr her se skutečným P2E potenciálem. Vývojáři těží z platformy, kde mohou testovat a prodávat své hry, pořádat soutěže a hledat nové zaměstnance. A investoři a fanoušci kryptoher mohou generovat příjmy prostřednictvím výnosných investic a sázek. Každý si tu najde něco pro sebe!

Jak Metacade funguje

Mark Twain kdysi slavně řekl: „Najděte si práci, která vás bude bavit, a nebudete muset pracovat ani jeden den v životě.“ To je pravda. Tato věta rozhodně platí i pro hráče Metacade, kteří si mohou vydělat prostřednictvím her Play2Earn, soutěží a turnajů Compete2Earn, tvorby obsahu Create2Earn a testování a zaměstnávání Work2Earn. Metacade přímo propojuje hráče a vývojáře, čímž se otevírají možnosti pro průzkum trhu, nové hry a nábor zaměstnanců.

Podtrhujíc svůj závazek vůči svým členům je Metacade právem hrdá na svou iniciativu Metagrants. Metagranty poskytují vývojářům finanční prostředky na vývoj nových zajímavých her na platformě. Když k tomu připočteme komunitní model Metacade, který nakonec povede k vytvoření plnohodnotné DAO, je jasné, že všechny části centra Metacade budou těžit ze synergií napříč skupinou.

Tajemství Monera

Předpoklad Monera (XMR) je jednoduchý: nabízí peer-to-peer transakce s měnou, které jsou tajné, anonymní a nevystopovatelné. Tato chytrá funkce je největší silou – a zároveň největší slabinou – Monera (XMR). Existuje spousta lidí, kteří mají legitimní důvody pro to, aby jejich obchody zůstaly soukromé. Existují však i jiní, kteří chtějí provádět tajné transakce, aby zakryli nezákonné činnosti, jako je obchodování s drogami, korupce nebo podvody.

Po krachu FTX lidé, kteří přišli o velké částky peněz, volají po zavedení přísnějších a tvrdších předpisů . Je zřejmé, že pokud organizace jako SEC tyto požadavky splní, mohlo by to pozici Monero (XMR) učinit v lepším případě náročnou a v horším neudržitelnou.

Metacade (MCADE) překonává Monero (XMR)

Zatímco Monero se musí obávat dopadu nových regulací, Metacade takové obavy nemá. Může se těšit na to, že je součástí tržního sektoru, který se ubírá pouze jedním směrem. Výkonný obchodní model Metacade , který propojuje všechny strany komunity kryptoher, si získal přízeň odborných analytiků, vývojářů, hráčů i investorů. A co víc, někteří zkušení pozorovatelé předpovídají ceně akcií společnosti po jejím uvedení na trh velké věci – zejména pokud využijete skvělou předprodejní nabídku .

Po zvážení všech okolností je snadné pochopit, proč je Metacade ve srovnání s Monerem jednoznačně nejlepší investiční příležitostí.

Předpověď ceny Metacade (MCADE)

Metacade si stále můžete koupit za beta presalecenu 0,02 $. Předpokládaná cena při spuštění již vypadá, že zajistí příznivý výnos pro počáteční investory. Zajímavé by to však mohlo být až ve chvíli, kdy se trh P2E skutečně rozběhne.. Investoři do The Sandbox (SAND) při spuštění zaznamenali 100násobnou návratnost investic na vrcholu trhu a existuje šance, že Metacade by mohla tento vývoj zopakovat v letech 2023-2025, což z ní dělá lepší variantu než předpověď ceny Monero.

Musíte si však pospíšit, abyste presale Metacade využili co nejlépe, protože se první fáze rychle vyprodává.

Předpověď ceny Monero (XMR)

Při sestavování předpovědi ceny Monera do roku 2025 je důležité zohlednit řadu faktorů. Zaprvé, pokud objemy zůstanou nízké, lidé nebudou mít potřebu Monero používat. Za druhé, pokud budou regulační orgány tvrdě prosazovat větší transparentnost, mohlo by to pro tajné služby Monero znamenat potíže. A za třetí, vždy existuje možnost, že by Monero mohlo být hacknuto, čímž by byla poškozena jeho pověst. Z těchto důvodů předpověď ceny Monero 2025 počítá s tím, že se cena z konce roku 2022 – 145,38 $, již nezvýší.

Investoři dávají přednost Metacade před Monero

Vybrat si mezi Metacade a Monero není těžké. Jeden z nich je vzrušující, inovativní nováček v rychle se rozvíjejícím odvětví. Druhý nabízí službu, která by mohla být velmi reálně postavena mimo zákon regulačními orgány, které chtějí pročistit kryptografický průmysl. Není divu, že investoři dávají přednost Metacade (MCADE) před Monero (XMR). Můžete se k nim přidat tím, že využijete možnosti nákupu za presale cenu .

