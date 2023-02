Předpovědi cen top metaverzálních kryptoprojektů Metacade a Decentraland (MANA) pro Únor

Jedno je jisté: starší herní tituly se nemohou rovnat metaverzálním kryptoprojektům. Kombinace pokročilých herních zážitků s integrovanými finančními odměnami není nic jiného než revoluční, což vedlo k některým býčím cenovým předpovědím pro špičkové projekty v tomto prostoru.

Cenové předpovědi Metacade (MCADE) a Decentraland (MANA) vypadají pro rok 2023 dobře. Otázkou je, zda je cenová předpověď MCADE nebo MANA vyšší.

Jedny z nejlepších investičních příležitostí v dosahu jsou právě teď metaverzální herní projekty

Nejlepší metaverzální krypto tokeny dosáhly v posledních letech významných zisků. Decentraland (MANA) vzrostl od svého uvedení na trh až po své historické maximum (ATH) v roce 2021 více než 200x. Nyní se zdá, že zcela nové metaverzální krypto s názvem Metacade , které je v nejranější fázi investic, je připraveno v příštích letech udělat podobný posun.

Předpověď ceny MANA začíná vypadat více býčí, protože širší trh kryptoměn se začíná zotavovat z dlouhodobého medvědího trendu. V rámci tohoto trendu predikce ceny MANA výrazně klesla, protože token MANA ztratil 90 % své hodnoty z ATH.

Naproti tomu Metacade vypadá v nadcházejících měsících extrémně býčí. Token MCADE nedávno zahájil presale akci, která v krátké době přilákala investice v hodnotě více než 1 milion $.

MCADE je nyní připraven přinést od konce presale tokenu významné zisky – ale jak vysoko by se mohl dostat, překoná MANA a stane se jedním z nejhodnotnějších metaverzáních kryptoprojektů na Web3?

Co je Decentraland (MANA)?

Decentraland je rozsáhlé metaverzum virtuální reality, které uživatelům umožňuje nakupovat a prodávat digitální nemovitosti. Pozemky, které lze v Decentralandu koupit, jsou plně přizpůsobitelné, což znamená, že uživatelé si mohou v rámci mapy virtuální reality vytvořit jakýkoli druh digitálního zážitku.

Decentraland se stal předním kryptografickým projektem metaverza díky svému zaměření na obsah vytvářený uživateli ( UGC ). Tento svět byl rozdělen do okrsků, což komukoli umožňuje přístup k široké škále různých zážitků, včetně hazardních her ve stylu Las Vegas, uměleckých galerií NFT a her typu play-to-earn.

Předpověď ceny pro Decentraland na rok 2023: Dosáhne MANA hodnoty 2 $?

Cenová předpověď MANA předpovídá v nadcházejících měsících obrat trendu. Zatímco se MANA po výrazném poklesu ceny ocitla hluboko pod hranicí 1 $, cenová předpověď MANA klade jako klíčový cenový cíl pro letošní rok úroveň odporu 2 $.

Co je Metacade (MCADE)?

Metacade se stane největší on-chain hernou. Jedná se o metaverzální krypto platformu, která nabídne širokou škálu různých play-to-earn zážitků spolu s dalšími výdělečnými mechanikami, díky nimž by platforma mohla být mezi uživateli Web3 nesmírně populární.

Hlavním cílem projektu Metacade, který je zcela řízen komunitou, je stát se sociálním centrem pro hráče a kryptoměnové nadšence. Bude odměňovat tvůrce obsahu, propojovat uživatele s pracovními příležitostmi a přímo financovat budoucnost blockchainových her.

Metacade má do budoucna bezpochyby mimořádně vysoký potenciál. Jedná se o komplexní metaverzální kryptografickou platformu, která využívá blockchain k zajištění lepších uživatelských výhod pro herní průmysl.

Jak MCADE funguje?

Metacade bude svým uživatelům nabízet jak příležitostné, tak soutěžní herní zážitky. Uživatelé mohou hrát sólo, postupovat po úrovních a snažit se překonat nejvyšší skóre, nebo se zapojit do placených vstupních turnajů a získat šanci vyhrát MCADE ceny.

Kromě toho má Metacade pokročilou motivační strukturu, která vytvoří špičkové centrum pro GameFi alfa. Uživatelé budou získávat tokeny MCADE výměnou za sdílení svých postřehů, zveřejňování recenzí her a interakci s ostatními uživateli, protože tvůrci obsahu jsou za své příspěvky přímo odměňováni.

Uživatelům, kteří chtějí nastartovat kariéru v oblasti Web3, poskytne funkce Work2Earn od Metacade neocenitelnou službu. Od roku 2024 bude součástí Metacade i nástěnka s nabídkami inzerátů krypto práce na plný úvazek. Do té doby bude projekt nabízet práce na částečný úvazek, kde si uživatelé mohou vydělat příjem vyplácený v kryptoměnách.

Předpověď ceny Metacade pro rok 2023: Dosáhne MCADE hodnoty 1 $?

Díky jedinečnému souboru funkcí je Metacade komplexní metaverzální kryptoměnovou platformou. Nabízí širší sadu služeb než drtivá většina projektů GameFi , což mnohé vedlo k tvrzení, že by se mohla dostat do metaverzální top 3 podle tržní kapitalizace.

Rok 2023 se zdá být rokem, kdy se MCADE začne rozjíždět. Bude spuštěna platforma Metacade, bude dokončen presale a token MCADE bude zpřístupněn na burzách. S ohledem na to by MCADE mohl vykázat 50násobné zisky a dosáhnout hranice 1 $.

Předpověď ceny MCADE vs. MANA: Který token poroste více?

Ačkoli předpověď ceny MANA byla v posledních letech býčí, nezdá se pravděpodobné, že by překonala očekávaný nárůst ceny MCADE. Cenová predikce MANA předpovídá Decentralandu 4násobné zisky, zatímco u MCADE se očekávají minimálně 50násobné výnosy.

Postupem času by Metacade mohla konkurovat nejlepším metaverzálním kryptoprojektům v dosahu. Chcete-li se zapojit, přejděte na webové stránky Metacade a nakupte co nejvíce tokenů MCADE před koncem presale. Cena stoupá z 0,008 $ na 0,02 $, což znamená, že do doby, než dojde k nárůstu, zbývá pouze omezený čas.