Rozhovor: Omid Malekan, profesor na Columbia Business School a autor kryptoměn

Kryptoměna může být zastrašující.

Dokonce i pro lidi, kteří dobře rozumí finančním trhům nebo technologiím, může být obtížné omotat hlavu kolem blockchainu.

Sedl jsem si k nejnovější epizodě podcastu CoinJournal s někým, koho lze popsat jako „kryptoakademika“, jehož cílem je také překlenout tuto propast pro lidi.

Omid Malekan přednáší na Kolumbijské univerzitě a také napsal několik knih, z nichž poslední právě vyšla, nazvaná „ Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets and Platforms“. Posadili jsme se k diskusi, která se vinula kolem celé řady témat, ale tématem bylo to, o co se Omid snaží: vzdělávat lidi o bitcoinu a kryptoměně, což je náročnější, než se zdá.

V této oblasti je hodně hluku, což Omid svobodně přiznává, a krypto má k dokonalosti daleko. Pokud se však podíváte na správné místo a máte trochu víry, je to odvětví, které může udělat tolik dobrého. Povídali jsme si o vzestupech a pádech, poškození reputace medvědího trhu kryptoměnám, dopadu regulace, potenciálu krypta v rozvojovém světě.

Podívali jsme se také na některé nedostatky tohoto odvětví – dělá to nejlepší, co je v jeho silách, aby vzdělávalo lidi a vítalo nové příchozí tak dobře, jak by mělo? Je tribalismus problém a co ideologie, která se někdy může jevit jako agresivní nebo extrémní?

Pokud se chcete dozvědět o kryptoměnách, ale vysvětlení, která jste našli byla vždy skličující, žargonové nebo mimo téma, Omid mluví jasně a stručně, bez blahosklonné rétoriky a jde přímo k věci. Je to host, který si jasně myslí, že krypto může v této společnosti dělat dobro, ale chce také pomoci lidem si to uvědomit. Bylo to určitě neobyčejné, ale zato velmi zajímavé.

Poslechněte si také o Kolumbijské univerzitě a o tom, jak několik Omidových studentů od té doby přešlo do role blockchainu na plný úvazek. Diskutujeme o propouštění v celém odvětví – konkrétně Coinbase – a o tom, zda to bude pokračovat a jaký to bude mít dopad na ty, kteří se dostanou do této oblasti.

Jak jsem řekl, tohle mě bavilo.

Odkaz na Spotify je zde.

YouTube bude brzy následovat.

Omidovu novou knihu s názvem „Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets and Platforms“ lze zakoupit zde. Zabývá se otázkou „proč“ kryptoměny více než „co“ – ale pokud chcete to druhé, kryje vás také. Podívejte se na něj zde.