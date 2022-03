Seedify.Fund (SFUND) zůstal do značné míry beze změny, i když projekt oznámil významné nové funkce ve svém ekosystému. Coin, který fungoval jako inkubátor pro projekty metaverza a GameFi, doufá, že v blízké budoucnosti změní svůj ekosystém. Zde je to, co byste měli vědět:

Nové aktualizace přinesou větší integraci NFT do projektů Seedify.Fund.

Projekt také rozšiřuje výnosové hospodaření a staking.

Budou zavedeny nové pobídky, které přinesou na platformu více projektů.

Zdroj dat: Tradingview

Seedify.Fund (SFUND) – Cena zůstává do značné míry nezměněna

Nezdá se, že by mnoho investorů bylo nadšených z této nejnovější zprávy od Seedify.Fund (SFUND). V době psaní tohoto článku se token obchodoval za 4,30 USD, což je za den pokles přibližně o 2 %. O tom, že jde o velmi zajímavý projekt, však není nutné polemizovat.

V posledních měsících se hodně mluví o GameFi a metaverzu. Zejména metaverzum je považováno za nedílnou součást budoucnosti kryptoměn. Seedify.Fund (SFUND) se snaží poskytnout launchpad platformu, která umožní, aby takové projekty metaverza ožily.

Navzdory tomu zůstává coin stále relativně malý, s tržní kapitalizací kolem 105 milionů USD. Je pravděpodobné, že nedávná zpráva nebude mít žádný velký dopad na vývoj cen. Nicméně Seedify.Fund (SFUND) bude i nadále v blízké budoucnosti odolný.

Stojí Seedify.Fund (SFUND) za to?

Pokud hledáte expozici v tokenech metaverza a GameFi, pravděpodobně existuje mnoho možností, které můžete využít. Co však dělá Seedify.Fund (SFUND) jedinečným, je to, že funguje jako inkubátor a launchpad pro tyto další coiny.

To jej staví do samého středu metaverza a revoluce GameFi. Skutečnost, že jde o malý coin s mikro tržní kapitalizací, také znamená, že má z dlouhodobého hlediska co nabídnout. Stojí proto za zhlédnutí.