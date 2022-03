Uniswap (UNI) ukazuje v posledních dnech sílu

Uniswap (UNI) vykázal zisky za poslední tři dny v řadě. Tato slušná dynamika se shodovala se zlepšeným výkonem na běžném trhu. Zdá se však, že UNI má v nadcházejících dnech stále dostatek momenta. Zde je to, co potřebujete vědět:

V době psaní článku se UNI obchodovalo za 8,77 USD, což je za posledních 24 hodin přibližně 5% nárůst.

Očekává se, že coin v následujících dnech znovu získá svou klíčovou zónu supportu 9,4 USD.

Pokud k tomu dojde, UNI by mohlo jít na slušný býčí běh se zisky alespoň 30%.

Zdroj dat: Tradingview

Uniswap (UNI) – Kam by mohla cena jít

Během posledního týdne se UNI obchodovalo mezi velmi důležitým rozmezím. I když se coinu podařilo udržet nad supportem 8,13 USD, nepodařilo se mu překonat 9,4 USD. Ve skutečnosti bylo UNI několikrát zamítnuto na 9,4 USD.

Nedávná dynamika by však mohla poskytnout tolik potřebný běh, který nakonec převede 9,4 USD z rezistence na support. Koneckonců coin má za sebou tři dny nepřetržitých zisků. V době psaní článku byl za posledních 24 hodin již o 5 % výše.

Pokud býci dokážou znovu získat rezistenci 9,4 USD a dokážou se tam zkonsolidovat do konce týdne, pak by UNI mohlo spustit býčí běh, který přinese zisk alespoň 30 %. Pokud ale coin klesne pod současnou rezistenci 8,13 USD, bude tato předpověď neplatná.

Proč si dnes koupit uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) je hlavní decentralizovaná burza sítě Ethereum. Je to jeden z největších projektů také v prostoru DEX s tržní kapitalizací téměř 6 miliard dolarů.

Ale z UNI by mohlo vzejít ještě víc. Ve skutečnosti to bylo nedávno, co coin testoval 20 USD. Je možné, že by se ve střednědobém horizontu mohl vrátit k těmto vznešeným výšinám.