Venku je to pořád drsné, lidi.

Když se podíváme konkrétně na krypto, atomová bomba UST a Luna vyvolala na krypto trzích paniku jako nikdy předtím. Jedním z nejzajímavějších – a přímo děsivých – účinků tohoto zhroucení bylo odpojení Tetheru. Chvíli jsem odkládal hluboký ponor do Tetheru, protože mám pocit, že je to ekvivalent kryptoměny „Happy“ od Pharrella – tak přehrané, že mě bolí hlava pokaždé, když to slyším.

Ale události minulého týdne, kdy se Tether dostal do tohoto trendu de-peggingu, který je u kryptoměn najednou velmi oblíbený, mě přesvědčily, že je na čase napsat hluboký ponor.

De-pegging

Víte, že je na trzích špatná doba, když vaše kontrola pravopisu nyní přijímá „de-pegging“ jako slovo. Ale to je to, co jsme dostali, protože Tether klesl pod 95 centů v důsledku výbuchu UST ( 12. května). Přílivovou vlnu prodeje vyvolali investoři, kteří se obávali, že Tether nemá dostatečné rezervy, aby odolal nájezdu na břeh po zhroucení UST společnosti Terra.

Naštěstí pro celý ekosystém se trh stabilizoval a cena se odrazila. Nicméně, i když to píšu o 11 dní později, peg nebyl plně obnoven a aktuálně se obchoduje za 0,999 $. Když jsem to naposledy kontroloval, nebylo to 1 $.

Pokud by Tether zanikl, nepochybně by to způsobilo masovou nákazu v celém odvětví – stále je to pohodlně pár s nejvyšší likviditou na trhu a je naprosto zásadní pro tolik toho, co se děje v prostoru. Od začátku května bylo v Tetheru proplaceno ohromujících 10 miliard dolarů. Když se podíváme na neustálý růst tržní kapitalizace USDT v historii, je jasné, že tato nejnovější epizoda vyděsila investory více než kdy předtím.

Pokud se mě ptáte, Tether má rezervy na podporu své tržní kapitalizace ve výši 73 miliard dolarů. Ale zda to dělají nebo ne, je jen část problému – jádrem problému je, jak je to vůbec otázka na začátek.

Tento film jsme již viděli

Podobně jako když dva roky po pandemii vidím denní počty případů koronaviru ve zprávách, už mě nebaví mluvit o Tetheru a situaci rezerv.

Kromě toho je to škodlivé pro celý průmysl a přichází to od někoho, kdo nikdy nepatřil ke skeptikům Tetheru.

Jak těžké je to všechno jednoduše vyčistit a zveřejňovat časté a koherentní aktualizace rozvahy? Tether to v současnosti dělá jednou za čtvrtletí, ale zdaleka nedosahují standardů, které by měly být zachovány pro společnost v hodnotě 73 miliard dolarů.

Nejnovější zpráva z 31. března uvádí aktiva ve výši 82 425 miliardy USD a pasiva ve výši 82,262 miliardy USD. To implikuje vlastní kapitál ve výši 162 milionů USD, nebo, abychom v tomto kontextu použili hovorovější termín, překrytí ve výši 162 milionů USD. Dobře – zdá se přijatelné.

Ale teď pojďme trochu počítat. Těchto 162 milionů USD představuje 0,2 % aktiv. Pokud tedy aktiva klesnou o 0,2 %, Tether je z definice nedostatečně zajištěný. Ne tak dobré – a nepřijatelné. Nedostatečně zajištěný stablecoin, co by se mohlo pokazit?

Ústava rezerv

Můžete napadnout, že všechna aktiva jsou obsažena v komerčních cenných papírech, státních pokladničních poukázkách a jiných bezpečných investicích, ale to není pravda. Stejná zpráva uvádí 5 miliard dolarů v „ostatních investicích (včetně digitálních tokenů)“. 162 milionů dolarů překrytí, které Tether v současnosti má, odpovídá 3,3 % z této částky 5 miliard dolarů. Pokud jste investorem do kryptoměn, nemusíte, abych vysvětloval, jak nestálé mohou být vaše digitální tokeny přátelského sousedství. Dokážete si představit, že by digitální tokeny od 31. března klesly o 3,3 % a Tether by byl podřazený? Vsadím se, že můžete.

Dále jsem se ponořil do této zprávy a ukázal, že tokeny Celsia byly jednou z investic Tetheru, přesněji 62,8 milionů dolarů. Celsius Network je platforma pro půjčování, kde mohou vkladatelé získat dodatečný výnos ze svých aktiv (BTC, ETH atd.), pokud souhlasí se získáním úroku z tokenů Celsius. Co takhle se podívat na token Celsia od října 2021, kdy Tether investoval přes 50 milionů dolarů do své série B?

To je slušný 87% pokles. Au.

Opět – výše uvedená čísla aktiv a pasiv jsou z 31. března 2022. Od té doby jsou kryptoměny silně červené, takže kdo ví, jaká jsou čísla nyní. Ale s nedostatkem transparentnosti a gymnastiky rozvahy v Tetheru není těžké si představit, že nadcházející aktualizace rozvahy vykreslí obraz v růžovějším světle, než jaký ve skutečnosti je.

Účetnictví

Tether tvrdí, že ve své rozvaze uznávají snížení hodnoty, ale nikoli zisky, a že to započítává do tenkého plátku vlastního kapitálu výše 162 milionů dolarů, který je proto konzervativní. Ale to je opravdu těžké ověřit s nedostatkem transparentního podávání zpráv. Kromě toho byste si zde také mohli zahrát na ďáblova advokáta a říci, že pokud účty zaznamenávají nižší cenu nebo sníženou hodnotu, znamená to, že Tether investoval do těchto „jiných investic (včetně digitálních tokenů) podstatně více, než kolik je aktuálně na jejich účtu 5 miliard dolarů. „Rozvaha“ (ostře přidány uvozovky). A pokud jsou zde pod vodou, kdo ví, odkud se tyto finance vzaly a jaká je stabilita celé organizace?

Opět, i když jsou odpovědi na tyto otázky životně důležité, mým hlavním bodem sporu je, že je třeba se na ně ptát. Tady se prohrabávám rozvahou, vytahuji různé zprávy z doby před měsícem a snažím se poskládat kousky, abych viděl celou skládačku. Ale toto je stabilní coin v hodnotě 73 miliard dolarů, který je zásadní pro zdraví systému kryptoměn. Jednoduše by to nemělo být tak neprůhledné; skládačka by měla být jasná pro každého.

I když všechno jde hladce a vy máte těmto „bilančním“ výkazům plnou důvěru, nezapomínejme, že společnost má za sebou temnou historii. Původně tvrdili, že jejich rezervy byly kryty jedna ku jedné americkým dolarem, než to vyšetřování newyorského generálního prokurátora odhalilo jako lež. A to slovo nepoužívám na lehkou váhu. To způsobilo, že změnili svou rétoriku z „plně podporované americkým dolarem“ na plně podporované „rezervami Tether“. Kromě toho jsou tyto aktualizace rozvahy publikovány pouze na prvním místě, aby splnily požadavek, což je výsledek stejného šetření. Jinak bychom byli ještě více ve tmě, než jsme v současnosti.

Výhody

To vše mě přivádí k tomu, proč věřím, že 10 miliard dolarů ve zpětných odkupech za poslední měsíc je dobrá věc. Čím menší bude Tether, tím menší bude jeho vliv na průmysl a tím menší by byl efekt nákazy ve scénáři zhroucení soudného dne (zde se dívám čistě na hypotetické předpoklady). Čím dříve se průmysl dokáže posunout od těchto únavných, opakujících se a nudných otázek o rezervách Tetheru, tím lépe.

Jak jsem řekl, nevěřím, že jsme blízko kolapsu USDT. Nikdy bych se nepovažoval za skeptika Tetheru, podobně jako spousta lidí proti němu neustále vede kampaň a dělá to už léta. Přesto, s nedávným přiznáním ze strany společnosti, stejně jako opravdu chatrným úsilím o vykazování rozvahy, zjišťuji, že mě USDT stále více odrazuje.

Vyhýbám se USDT, kdykoli mohu, ve prospěch renomovanějších stájí. Protože jde o jednoduchou otázku – proč bych ne? Není žádná inherentní výhoda držet Tether stranou, jak je všudypřítomný, a ostatní stáje ho nyní dohánějí. Existuje však obrovské riziko poklesu, jakkoli nepravděpodobně si myslíte, že tomu tak je. A i když se nespokojíte s tím, že by se to všechno mohlo zhroutit, de-pegging, jako byl tento měsíc, by měl stačit, aby vás přesvědčilo, abyste drželi stabilnější stablecoin (při psaní této fráze začínám chápat, jak někteří lidé dělat si legraci z kryptoměny). Doufejme, že průmysl udělá totéž, protože ať jste věřící nebo ne, tento opakovaný příběh, který prostě nezmizí, škodí všem zúčastněným.

Závěr

Minulý měsíc to byl stablecoin ve výši 83 miliard dolarů. Nyní je to 73 miliard dolarů stablecoin. Doufejme, že jeho popularita bude nadále klesat a podíl na trhu organicky získají renomovanější a transparentnější stáje. USDT byl nějakou dobu metlou v tomto odvětví, a proto se usmívám, když se každý dolar z USDT vykoupe.

Zakončím níže uvedeným citátem od CTO Tether Paola Ardoina, který minulý týden řekl následující o 100% rekordu Tetheru v respektování všech těchto výkupů za poslední měsíc:

„Toto nejnovější potvrzení dále zdůrazňuje, že Tether je plně podporován a že složení jeho rezerv je silné, konzervativní a likvidní.“

Ale Paolo, nenaznačuje skutečnost, že toto prohlášení vůbec musí být učiněno, tento problém? Společnost Tether byla založena před 8 lety v roce 2014. Rozrostla se na místo, kde nyní má hodnotu 73 miliard dolarů a pohání velkou část průmyslu. A CTO je stále povinen vydat prohlášení, v nichž tvrdí, že odkoupení 15 % „plně krytého“ aktiva dokazuje, jak bezpečné je?

To je jako kdybych zavolal mámě a řekl: „Ahoj mami, byla bys na mě pyšná. Dnes jsem nefetoval!“. Opravdu si nejsem jistý, zda je to tak velký úspěch, že?