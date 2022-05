Cena tokenu LUNA společnosti Terra byla v dubnu 100 USD za 1 LUNA, ale minulý týden se propadla téměř na nulu. TerraUSD (UST), algoritmický stablecoin společnosti Terra, ztratil svou vazbu na americký dolar.

K tomu došlo na pozadí výrazného poklesu kryptotrhu, který poslal cenu bitcoinu dolů o více než 20 %.

Nyní, když Terra ztratila 99 % své hodnoty, existuje nějaká naděje na obnovu? Její zakladatelé se snaží o její opětovné zprovoznění, o čemž se dočtete níže.

Pokud vás přitahují jedinečné funkce a chcete se dozvědět, jak a kde koupit Terra, tento průvodce je pro vás.

Terra Luna je krypto projekt vytvořený Terraform Labs, technologickou společností se sídlem v Singapuru. Jeho účelem bylo generovat přijetí kryptoměn vytvořením sady algoritmických decentralizovaných stablecoinů potřebných k provádění transakcí DeFi.

Zakladatel Terra Do Kwon má plán na oživení měny. První část plánu zahrnuje obrovské spálení stablecoinu TerraUSD (UST-USD), aby se dostal zpět na 1 dolar.

Plánují spálit více než 371 milionů UST na Ethereum Mainnet a veškeré UST zbývající v komunitním fondu Terra.

Druhou částí je vsadit 240 milionů tokenů LUNA, aby se zabránilo velrybám zmocnit se kontroly a stabilizovalo řízení sítě.

Vývojáři navíc zastavili blockchain Terra a pozastavili všechny čekající transakce. To mělo zabránit lidem v nákupu LUNA za její extrémně nízkou cenu.

Vzhledem k tomu, jak těžké je přijít s přesnou předpověď kryptoměny, neměli byste nikdy dělat žádná rozhodnutí ovlivňující vaše finance před hloubkovou analýzou trhu. Neinvestujte více, než si můžete dovolit ztratit.

Mnoho investorů začalo být pesimistických ohledně vyhlídek Terra. Podle Motley Fool je nejlepší se projektu vyhýbat navzdory nízké ceně tokenu.

Cena digitálních mincí a předpověď ceny mincí vidí pro LUNA malou naději, předpovídající cenu na konci roku pod 1 cent, resp. 6 centů.

Jiní odborníci se však názorem liší. Investing Cube věří, že je možné, aby se LUNA zotavila. Pokud se stablecoin opět vrátí na 1 dolar, LUNA začne získávat.

Wallet Investor neupravil svou býčí předpověď pro LUNA z doby před krachem. Předpovídají, že 1 LUNA se bude obchodovat za 151 USD v květnu 2023. Konečně, Gov Capital očekává, že LUNA bude mít od nynějška hodnotu 108 USD ročně.

$1,000,000 invested in $LUNA last week would be worth $3 today. pic.twitter.com/PYaOwuPgJ5

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) May 15, 2022