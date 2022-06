KuCoin tokenet (KCS) er det originale token på KuCoin Community Chain (KCC)

KuCoin bruger hver eneste måned 10% af sine indtægter til at tilbagekøbe og brænde KCS

KCS tilbyder indehaverne handelsrabatter, samt muligheden for at skabe en daglig passiv indkomst og andre bonusser

Der er næsten $50 millioner i samlet fastlåst værdi (TVL) på KCC, og der er mange DApps på vej

Hvad er KCS?

KCS er et utility token, der er indbygget i KuCoin-platformen. KCS blev lanceret tilbage i 2017, og kommer med en række forskellige anvendelser for for HODLere. For det første vil en handlende der bruger tokenet til at betale gasgebyrer modtage 20% i rabat. En bruger, der holder på flere KCS vil dermed modtage en række fordele, mens der dog også er en række andre tilgængelige bonusser, som er forankret til både beholdninger og handelsvolumen på den bredere KuCoin-børs.

KCS er i bund og grund en satsning på KuCoin-børsen. Hvis KuCoin-børsen vokser, så vil KCS sandsynligvis også stige. KuCoin er den tredjestørste børs ifølge CoinMarketCap. Over 8 millioner brugere i 207 lande og retskredse fordelt over hele verden har adgang til KuCoins tjenester, herunder hundredvis af digitale aktiver og kryptovalutaer.

Udbuddet af produkter er stort, herunder spothandel, marginhandel, P2P fiat-handel, futures-handel, staking og udlån. KuCoin annoncerede også en finansieringsrunde A på $20 millioner i november 2018, der oplevede deltagelse af b.la. IDG Capital og Matrix Partners.

KuCoin bruger samtidigt også 10% af platformens indtægter til at tilbagekøbe KCS fra det sekundære marked hver eneste måned. Dette købte antal KCS vil herefter blive brændt, hvilket er med til at formindske udbuddet. KuCoin har allerede gennemført 27 afbrændinger.

Endelig vil EIP-1559 og KCC-gebyrmekanismen med basisgebyr + prioritetsgebyr blive indført i KCS-deflationsmekanismen for at give bedre støtte til udviklingen af KCS-økosystemet. Dette vil medføre, at basis-brændstofafgiften justeres på dynamisk vis i overensstemmelse med overbelastningen på KCC-nettet.

KCS er børsnoteret flere steder, herunder Kucoin, MXC, Poloniex, Probit, AscendEX (tidligere Bitmax).

Spotlight og BurningDrop

Ved at besidde KCS, så vil investorerne nu have ret til at deltage i token salget på KuCoin Spotlight, som er token-lanceringsplatformen på KuCoin.

KuCoin Spotlight har lanceret over 20 projekter, hvilket også inkluderer højdepunkterne CWAR og HOTCROSS.

Derudover er BurningDrop en fair token-distributionsplatform, der har støttet token-distribution hos en lang række blockchain-startups, som KCS-indehavere har ret til at deltage i. Ved at låse eller udpege kryptoaktiver, så kan brugerne nu øge deres datakraft til yderligere token fordeling.

KuCoin Community Chain

KCS-tokenet er det brændstof, som KuCoin Community Chain kører på. KCC kører via en Staked Authority (PoSA)-konsensusmekanisme, der udviser en robust ydeevne, høj gennemstrømning, lave transaktionsomkostninger, lav latenstid og stærk sikkerhed og stabilitet. Desuden hjælper PoSA med at holde blockchain bekræftelsestiden nede på blot 3 sekunder.

Den fastlåste on-chain værdi udgør i øjeblikket omkring $50 millioner, og antallet af wallet adresser er i skrivende stund på over 300.000.

KCC fokuserer på de følgende områder:

At udvikle en grundlæggende toolchain til blockchainen

At udvikle en global og åben udviklerplatform

At forbinde det centraliserede og det decentraliserede

At skab et decentraliseret autonomt fællesskab

At udviklet cross-chain interoperabilitets protokoller

At udvide kapaciteten til at kunne håndtere den ekstra belastning

DeFi, NFT’er, Web3-projekter og spil er også andre målområder i forbindelse med KuCoin økosystemet.

KCS Management Foundation

KCS Management Foundation er ansvarlig for udviklingen, beslutningstagningen, investeringen og anvendelsen af KCS, og der arbejdes i øjeblikket på forskning og udvikling af forskellige centraliserede og decentraliserede applikationer.

I fremtiden vil KCS-økosystemet – der består af KuCoin-kerneteamet, KCC GoDAO Foundation, investeringsinstitutioner, engleinvestorer og repræsentanter for KCS Holder Community – etablere mere effektive, autonome og fællesskabsbaserede protokoller og værktøjer, og gradvist fjerne magten fra KCS Management Foundation.

I fremtiden vil GoDAO-fællesskabet 100% overtage forvaltningen.

Andre KCS brugereksempler og fremtiden

KCS kan også anvendes til at købe en lang række varer og tjenester både online og offline. Disse omfatter forhandlere og digitale betalingsudbydere, som understøtter dette token, såvel som online shopping, hotelreservationer og onlinespil.

For at KCS kan nå sit mål, så skal det arbejde sammen med KuCoin Exchange og KCC for at udvikle et betalingssystem, der kan betjene sine brugere i hele verden. Dette betalingssystem skal kunne forbinde alle projekter med KCS-økosystemet. Det bør også være involveret i et utal af transaktioner, såsom f.eks. derivathandel, lancering af nye mønter, stablecoins, udlån, NFT-transaktioner såvel som KCC-økosystemets transaktioner..

