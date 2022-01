Live WOO Network-prisen er i dag $1,19 med et 24-timers handelsvolumen på $136,5 millioner. Det indfødte token WOO er steget med næsten 10 % i løbet af de sidste 24 timer. I denne guide vil du lære, hvad WOO er, om det er værd at købe, og de bedste steder at gøre det nu, hvis du vælger det.

Topsteder at købe WOO nu

Da WOO er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe WOO ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe WOO lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til WOO

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder WOO.

Hvad er WOO?

WOO Network er et dybt likviditetsnetværk, der forbinder handlende, børser, institutioner og DeFi-platforme med demokratisk adgang til klassens bedste likviditet og handelsudførelse til lavere eller nul omkostninger. WOO Token bruges i netværkets CeFi- og DeFi-produkter til indsatser og gebyrrabatter.

WOO X er en handelsplatform uden gebyrer, der giver professionelle og institutionelle handlende den bedste likviditet og eksekvering i klassen. Den har fuldt tilpassede moduler til tilpasning af arbejdsområdet. Wootrade er en gateway for institutionelle kunder såsom børser til at få adgang til WOO Networks likviditet for at opgradere deres ordrebøger til en dybde, der er dybere end topbørser og stramme deres bud/udbudsspredning. WooFi-puljer er implementeret på tværs af udvalgte DeFi-protokoller og applikationer for at give brugerne forbedret on-chain likviditet og eksekvering. For at opnå dette, er en kombination af off-chain-værktøjer såsom prissætnings-orakler, kvantitativ handel og hedging-strategier bygget bro med on-chain likviditetspuljer.

Skal jeg købe WOO i dag?

Prisforudsigelser bør kun tages som en informeret mening fra en markedsanalytiker. I lyset af det faktum, at det er meget svært at lave en nøjagtig forudsigelse, skal du tage dig tid til at se, hvordan prisen på Celo vil udvikle sig, før du forpligter dig til en investering.

WOO pris forudsigelse

Gov Capital forudser, at WOO vil være $4,22 værd om året fra nu og $37 om fem år. Wallet Investor er også bullish på WOO, som er en fantastisk etårig investering i henhold til deres prognosesystem. Deres prisprognose for 2027 er $5,32. En 5-årig investering vil generere en omsætning på omkring 344. Hvis du sætter $100 i WOO i dag, kan dette nå op på $444 i 2027.

