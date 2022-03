Bitcoins pris sprang 8% for at handle op fra omkring $39.000 til over $42.200, mens privatlivsmønter også var steget imponerende før Bidens Executive Order.

Bitcoin steg tidligt onsdag for at nå højder over $42.000 for at fremskynde korte likvidationer til en værdi af millioner. Alt dette skete midt i en bredere stigning i kryptomarkedet, hvor altcoins ledet af privatlivsmønter tog udgangspunkt i flagskibskryptoen for at opnå imponerende gevinster.

BTC's rally over $42k fulgte nyheden om en efter sigende lækket pressemeddelelse, der delte detaljer om den længe ventede amerikanske præsident Joe Bidens Executive Order om kryptovalutaer.

Et faktaark om ordren, der er indeholdt i en lækket udgivelse , indikerer "den første nogensinde, hele regeringens tilgang til at adressere risici og udnytte de potentielle fordele ved digitale aktiver og deres underliggende teknologi."

Ud over at undersøge forbrugerbeskyttelse og dæmme op for ulovlig finansiering, søger ordren at promovere USA som teknologileder og opstiller planer for en centralbanks digital valuta (CBDC).

Denne Executive Orders detaljer ser ud til at stemme overens med en erklæring fra finansminister Janet Yellen, (hurtigt trukket fra finansministeriets hjemmeside), der tilsyneladende bifaldt Bidens Executive Order som et værktøj, der ville "støtte ansvarlig innovation."

Bitcoin springer 8%, privatlivsmønter stiger

Mens officielle detaljer om denne Executive Order endnu ikke er kommet på markedet, reagerede kryptomarkedet positivt på de lækkede oplysninger.

Privatlivsmønter som Zcash (ZEC) og Monero (XMR) havde steget med tocifrede beløb før nyhederne, hvor Monero hoppede næsten 30 % på 24 timer, og Zcash havde en +20 % opside.

Bitcoin sprang fra under $39.000 i tidlige handler til at bryde over $42.000. Benchmark-kryptovalutaen handles i øjeblikket omkring $42.220, hvilket er omkring 8,2% op i de seneste 24 timer.

Selvom BTC er over en nøglestøtte på $40k, siger den pseudonym kryptoanalytiker il Capo, at den bearish-struktur forbliver intakt. Han forudser en stiv barriere nær $45.000-$46.000.

$BTC Despite this bounce above 40k, price is still ranging between 33k and 45k. Bearish structure intact. Main resistance: 45k-46k

Main target: 21k-23k pic.twitter.com/mRGeiPncMj — il Capo Of Crypto (@CryptoCapo_) March 9, 2022

Ethereum (ETH) er også steget med 7 % efter at have opnået over 2.760 USD, mens Terra (LUNA) er steget 26 % på 24 timer for at fortsætte med at overgå alle top 10 kryptovalutaer med markedsværdi.

På tværs af kryptomarkedet er den samlede kapitalisering steget 6,3% til 1,93 milliarder dollars.