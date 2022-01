Burde du købe XRP midt i en igangværende retssag med SEC?

Overblik

Ripple labs kæmper med SEC-retssag.

Virksomheden har netop tilbagekøbt serie C-aktier for 200 millioner dollars.

Virksomheden er fortsat optimistisk med hensyn til, hvad 2022 vil bringe.

Det er ikke længere en hemmelighed, at Ripple labs Inc længe har kæmpet med uløste økonomiske sager med US Securities and Exchange Commission (SEC).

Ifølge en rapport fra gigantiske kryptoforskningsnetværk blev Ripple i slutningen af december 2020 stillet til ansvar for US Securities and Exchange Commission (SEC). Efter den påståede økonomiske sag, at Ripple rejste mere end $1,3 milliarder i uregistreret indtjening som følge af salg af XRP-værdipapirer til institutionelle investorer.

Anklagen blev bragt frem i rampelyset, da Securities and Exchange Commission (SEC) erklærede, at Ripple-tokenet skulle mærkes som et finansielt sikkerhedsaktiv og ikke som et betalingssystem.

Spol frem til den ubalance, der blev følt i Ripple-markedsværdien, og flere finansielle institutioner trækker sig tilbage fra at acceptere XRP-tokenet på deres handelsplatforme. Ligesom gigantiske teknologivirksomheder såsom Coinbase og Bitstamp er blandt listen over USA-baserede industrier, der afnoterede den digitale XRP-valuta fra deres handelsaktiver.

Men med et optimistisk blik på 2022 ser det ud til, at Ripple-mønten vil have en positiv effekt på dens markedsværdi. I den seneste meddelelse fra den administrerende direktør, sagde Brad Garlinghouse i onsdags, at det San Francisco-baserede selskab netop havde tilbagekøbt 200 millioner dollars i serie C-aktier på trods af modvinden fra SEC-retssagen.

Tekniske niveauer at bemærke, før du køber Ripple

Kilde – TradingView

XRP handles for over $0,55 support efter styrtdykket under $0,805 modstanden. Markedet viste sig at strække sig sidelæns prisaktion sammen med den horisontale støtte, mens $0,805 og $0,55 repræsenterer markedets kortsigtede modstand og øjeblikkelig støtte.

Men hvis værdien af XRP skulle udvide den bullish prisbevægelse over $0,805-modstanden, vil den overordnede markedsstemning for aktivet genoptage en bullish kursbevægelse mod nord.

Med indikatoranalysen ser det desuden ud til, at ATR-værdien (Average True Range) har en tendens til at nærme sig et flerårigt lavpunkt, mens Relative Strength Index (RSI) forbliver neutralt.

Alt i alt udtrykker både volatilitetsforholdet sammen med overskuds- og tabsforholdet, at den nuværende situation for XRP ligger i en neutral bias. Derfor kan en stigning i volatilitet fremskynde aktivets prishandling for at få et bullish momentum fra køberne.