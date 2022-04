Citis 'Metaverse and Money'-udsigt antyder, at det virtuelle verdens økosystem kan vokse til at omfatte 5 milliarder brugere.

Citi har udgivet en ny rapport, der forudsiger, at Metaverse kan vokse og nå et samlet adresserbart marked (TAM) på op til $13 billioner i de næste par år.

I sin Global Perspectives & Solutions (GPS) rapport udgivet torsdag, siger bankens analytikere, at stigningen i interessen for Metaverse har potentialet til at skubbe den virtuelle verdens økonomi til mere end ti billioner dollars i de næste syv eller deromkring år.

Et 'enhedsagnostisk' Metaverse

Som den næste iteration af internettet vil Metaverse kombinere både den fysiske og den digitale verdens virkelighed. De fordybende oplevelser vil ikke være rent Virtual Reality-målrettede, men en, der er "enhedsagnostisk". Ifølge GPS-rapporten vil dette tillade adgang via forskellige enheder, herunder smartphones, pc'er og spillekonsoller.

Sådan et Metaverse kunne udvide sig hurtigt og tælle op til fem milliarder brugere, bemærkede rapporten.

" Baseret på vores definition vurderer vi, at det samlede adresserbare marked for Metaverse-økonomien kan vokse til mellem 8 billioner og 13 billioner dollars i 2030 ," sagde banken i rapporten.

Et par problemer at tage fat på

Begrebet Metaverse er ikke helt nyt, selvom 'rigtig' interesse for det først begyndte at slå rod sidste år efter eksplosionen af ikke-fungible tokens (NFT'er). Meta Platforms (tidligere Facebook) og andre Big Tech-virksomheders indtræden i økosystemet tjente kun til at sprænge interessen over hele verden.

I 2022 bevæger udviklingen i det virtuelle verdensrum sig til et stadie, hvor meget samles i Web3. Brugssager, der fortsætter med at tage fart, er blandt andet inden for områder som kunst, medier og handel.

Men mens Citi-analytikere ser Metaverse som "den nye iteration af internettet", mener de, at der er problemer, der måske skal behandles for at hjælpe med yderligere innovation og vækst.

Dette vil sandsynligvis blive drevet af større opmærksomhed mod økosystemet fra regeringer og andre globale regulatorer, og banken mener, at aktører inden for Metaverse-området skal være klar til at løse problemer omkring hvidvaskning af penge, ejendomsrettigheder og brugen af digitale aktiver og decentraliseret finansiering (DeFi).