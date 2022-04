10 bedste altcoins at investere i april

Altcoins havde en stærk præstation i marts, da den samlede kryptovaluta-industri kom sig. Denne præstation skete, selvom krisen i Ukraine eskalerede, og Fed startede sin vandrepolitik for første gang siden 2018. Her er nogle af de bedste mønter at investere i i april.

Ethereum (ETH)

Ethereum klarede sig godt i marts, da netværkets fusion skete i Kiln-netværket. Dette er et vigtigt skridt, da netværket går fra til en proof-of-stake platform. Det klarede sig også godt, da aktiviteten i dets netværk steg, som det fremgår af den stigende total værdi låst (TVL) i DeFi- og NFT-industrien.

Derfor er der en sandsynlighed for, at Ethereum-prisen vil fortsætte med at klare sig godt i april, da investorer fortsat fokuserer på fusionsprocessen. Nogle analytikere forventer, at det vil forlade ovnens testnet i april, mens andre ser, at det tager lidt tid.

På 4H-diagrammet ser det ud til, at ETH dannede en top på omkring $3.488 i marts. Dette signalerer, at det sandsynligvis vil falde til støtten på $3.046 og derefter genoptage stigningen.

Terra (LUNA)

LUNA havde en stærk måned i marts, da prisen sprang til det højeste nogensinde. Analytikere nævnte Terra USD-møntens stærke præstation og dens bedste DeFi-platforme som Anchor Protocol og Lido som årsagen til denne præstation.

Terra er en god kryptovaluta at investere i april, efter at udviklerne rejste milliarder fra investorer, og efterhånden som flere udviklere omfavner netværket. De meddelte også, at de vil bruge $10 milliarder på at købe Bitcoin. Samtidig viser det daglige diagram, at det lykkedes at krydse nøglemodstanden på $106 i marts. Dette var dets tidligere rekordhøje. Derfor vil en gentest af sin all-time high føre til flere gevinster.

Cardano (ADA)

Cardano har været i en stærk bearish trend i de sidste par måneder. På sit laveste niveau i år havde dets langsigtede investorer tabt over 65 milliarder dollars fra det højeste niveau nogensinde. Det lykkedes at iscenesætte et stærkt opsving i marts, da den samlede værdi låst (TVL) af dets netværk steg kraftigt til over $300 millioner. Genopblomstringen var mest på grund af MinSwap. Mønten steg også, da investorerne gik på tilbudsjagt.

Ada-prisen fandt en stærk støtte på $0,7320 i marts. Det har også bevæget sig over 50-dages glidende gennemsnit, hvilket signalerer, at mønten sandsynligvis vil fortsætte med at stige i april. Det vigtigste referenceniveau at se vil være på $1,50.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin har været en glemt kryptovaluta i de sidste par måneder. Det styrtede ned til et lavpunkt på $0,1084, hvilket var omkring 81 % under det højeste punkt i 2021 og 61 % lavere end det højeste niveau i oktober. Det er faldet på grund af den generelle mangel på en bullish katalysator.

Selvom tekniske forhold virker bearish, er der en mulighed for, at mønten vil vende tilbage i april, da investorer går på tilbudsjagt. Også for nylig er de fleste meme-aktier blevet parabolske, hvilket betyder, at meme-mønter også kan stige. Vigtigst af alt har det dannet en stærk støtte på $0,8400.

Bølger (WAVES)

Waves er et blockchain-projekt, der har til formål at blive en bedre platform end Ethereum. Det er blevet brugt til at bygge nogle af de mest populære platforme som Neutrino og Waves Exchange. Waves-prisen gik parabolsk i marts og steg fra mindre end $15 til over $60.

Denne præstation skete, efterhånden som flere udviklere flyttede til netværket, og dets samlede værdi låst steg til et rekordhøjt niveau på over 4,6 milliarder dollars. De vigtigste drivkræfter var Neutrino, Vires Finance og Waves Exchange steg kraftigt.

Waves vil sandsynligvis have et tilbagetræk i april, da det går over i en distributionsfase. Selvom dette fald vil ske, vil den bullish trend sandsynligvis fortsætte senere i løbet af måneden.

Hedera Hashgraph (HBAR)

Hedera Hashgraph er en smart kontraktplatform, der er mindst 10 gange hurtigere end alternativer. Det er også meget brugt til at bygge decentrale applikationer af virksomheder som Avery Dennison og ServiceNow.

HBARs pris har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Det bevægede sig fra et maksimum på $0,58 til et lavpunkt på $0,188. Det fandt en stærk støtte på $0,188 i marts og formåede derefter at bevæge sig over det 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) har peget opad.

HBAR har haltet sine peer-mønter som Near Protocol og Algorand, og der er en sandsynlighed for, at den vil blive ved med at stige, efterhånden som investorer fortsætter med at jage tilbud.

Chiliz (CHZ)

Chiliz er en anden kryptovaluta, der skal investeres i april. Det er et førende blockchain-projekt, der fokuserer på den relativt nye industri kendt som fan token-tilbud (FTO). I de sidste par måneder har det skrevet kontrakt med nogle af de største hold som Manchester City og Manchester United.

Som alle andre kryptovalutaer faldt prisen i de sidste par måneder, da værdien af fan-tokens faldt. Men der er tegn på, at sektoren vinder indpas, da dens markedsværdi steg til over 3 milliarder dollars. Chiliz annoncerede også et nyt partnerskab med Lionel Messi.

CHZ fandt en stærk støtte på $0,1584 i marts og har bevæget sig over 25-dages MA. Det vil sandsynligvis fortsætte med at stige i april.

STEPN (GMT)

STEPN var en af breakout-stjernerne i marts, da det gik parabolsk og rykkede ind i top 100 af de største kryptovalutaer i verden. Det er en platform, der søger at forstyrre fitnessindustrien ved at betale folk for at løbe, gå og jogge. For at deltage skal folk først købe en NFT-sneaker og installere en app med sporingsfunktioner. De vil derefter modtage et GMT-token, hver gang de træner. Mens GMT-prisen sprang i Match, er der en mulighed for, at den fortsætter med at stige i april, efterhånden som frygten for at gå glip af sætter ind.

Enjin Coin (ENJ)

Enjin er et blockchain-projekt, der har eksisteret i mere end et årti. Det har skabt en platform, der giver folk mulighed for at skabe og markedsføre deres ikke-fungible tokens (NFT). Enjin fandt et gulv på omkring $1,27 i marts og startede derefter en bullish trend. Det bevægede sig over det 25-dages glidende gennemsnit og steg over den faldende trendlinje. Mønten vil sandsynligvis klare sig godt, da dens Efinity-netværk bliver mere integreret i Enjin.

VeChain (VET)

VeChain var engang en af de hotteste kryptovalutaer. På sit højeste var det blandt top 15 over de største kryptovalutaer i verden. Det lavede derefter et kraftigt fald og flyttede til position 45. Dette ændrede sig i marts, da efterspørgslen efter VeChain begyndte at stige. Det steg over 23,6% Fibonacci retracement niveau og 50-dages glidende gennemsnit. Derfor er der mulighed for, at den fortsætter med at finde købere i april.