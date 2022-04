GMT er skyhøje, en stigning på 43 %: her er hvor du kan købe GMT

Stepn annoncerede et revideret GEMs eller Mysterybox-system og nåede den vigtige milepæl på 300.000 DAU (Daily Active Users). Dens token GMT steg til toppen med den højeste handlede volumen i de sidste 24 timer.

Økosystemet lancerede også STEPN x ASICS NFTs, en unik kollektion af NFT-sneakers i samarbejde med det førende sportsmærke ASICS på Binance NFT-markedspladsen.

Alle disse faktorer bidrog til en spektakulær prisvækst.

Hvis du vil vide mere om, hvad GMT er, kan det give dig gode afkast, og de bedste steder at købe GMT, er du kommet til det rigtige sted.

Topsteder at købe GMT nu

Da GMT er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe GMT ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe GMT lige nu:

1. Køb BNB på en reguleret børs eller mægler, som Binance ›

Vi foreslår Binance, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din BNB til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Pancakeswap DEX

Gå til Pancakeswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din BNB til GMT

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder GMT.

Hvad er GMT?

STEPN er en Web3 livsstilsapp med sjove sociale elementer og gamification design. Brugere udstyret med NFT-sneakers kan gå, jogge eller løbe udendørs for at tjene GST, som kan bruges til at gå op i niveau og præge nye sneakers.

Spillere kan vælge at lease eller sælge deres NFT Sneakers på markedspladsen i appen; brugernes GST-indtjening gemmes i in-app-pungen, som har en indbygget byttefunktion.

STEPN blev skabt af Find Satoshi Lab, et australsk-baseret fintech-studie. Holdet vandt 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track og er en del af DeFi Alliance Gaming-kohorten.

Skal jeg købe GMT i dag?

GMT kan være en lukrativ investering, men tag dig tid til at læse mindst flere prisforudsigelser fra førende analytikere og lave markedsundersøgelser, før du forpligter dig. Tag alle investeringsråd med et gran salt.

GMT pris forudsigelse

Up to Brain citerer et par eksperter, der laver moderat bullish forudsigelser. De forudser, at 1 GMT vil være $3,88 værd ved udgangen af næste år og $4,34 ved udgangen af 2024.

