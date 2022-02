Februar har bragt en masse gode ting til kryptomarkedet. De fleste mønter viser løbende overskud, og Cosmos (ATOM) har langt fra været en af de mest bemærkelsesværdige performere. Prishandlingen viser også, at mønten sandsynligvis vil klare en afgørende modstandszone. Vil vi se endnu en bullish optrend? Nogle højdepunkter først:

På trods af dens stigning i februar, har Cosmos (ATOM) ikke formået at stige forbi $32,5-mærket og fastholde gevinster over det.

I skrivende stund handlede mønten lidt lavere fra dette niveau til omkring $31,11.

Det ser dog ud til, at ATOM kan klare $32,5-mærket i de kommende dage, noget der kan udløse endnu et tyreløb.

Cosmos (ATOM) – Prisforudsigelse for de kommende dage

Det bredere kryptomarked fortsætter med at vise nogle tegn på fuld bedring. Cosmos (ATOM) har klaret sig bedre end de fleste altcoins med fremragende vækst. Et nærmere kig på diagrammet viser dog en ekstrem modstand ved $32,50.

Faktisk, hver gang mønten har forsøgt at teste denne tærskel, er den blevet afvist og faldet tilbage til sin konsolideringszone på $29. Men det er ved at blive klart, at ATOM vil stige over $32,5 i de kommende dage. Faktisk handlede altcoinen på tidspunktet for dette indlæg til lidt under denne tærskel på omkring $31,11.

Hvis tyre faktisk er i stand til at presse prishandlingen yderligere i dag, kan vi se endnu et bullish breakout for ATOM på kort sigt. Men hvis salgspresset fortsætter, vil mønten sandsynligvis trække sig tilbage til sin konsolideringszone på $29.

Hvorfor er Cosmos (ATOM) "hot" lige nu?

Enhver, der investerer i krypto, sætter sandsynligvis Cosmos (ATOM) i deres portefølje og med god grund. Det er et af de hotteste kryptoaktiver på markedet i dag.

Cosmos er en decentraliseret blockchain designet til at løse nogle af de vigtigste udfordringer forbundet med traditionelle blockchains. Indtil videre har det opnået ros og respekt fra mange krypto-investorer og vil fortsætte med at levere værdi på lang sigt.