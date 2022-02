Cardano (ADA) har haft sine problemer i de seneste uger. Efterhånden som det overordnede marked vender tilbage, har ADA været langsom til at bryde ud. Men på trods af dette begyndte mønten at vise tegn på momentum efter at have skubbet ud mod $1,2 i de sidste par dage. Men den optrend er aftaget. Kan ADA falde under $1? Analysen følger nedenfor, men først nogle højdepunkter:

Cardano (ADA) oplevede en afgørende bullish optrend, der bragte den til $1,2 i løbet af de sidste par dage med stigninger på omkring 13%.

Mønten har dog mødt hård modstand omkring denne tærskel og handlede til $1,18 på pressetidspunktet.

Hvis salgspresset fortsætter, er det sandsynligt, at Cardano (ADA) kan falde til sin støttezone på $1 og yderligere lavere.

Datakilde: Tradingview

Cardano (ADA) – Kortsigtet prisanalyse

Efter at tyrene formåede at skubbe et sving på 13% i løbet af de sidste 6 dage, er det nu klart, at Cardano (ADA) er ved at miste momentum omkring $1,2-mærket. I skrivende stund handlede ADA til $1,19. Selvom dette er lidt lavere end $1,2, møder mønten stadig massiv modstand omkring den zone.

Vi forventer, at altcoinen kommer til kort igen og falder tilbage til $1. Derudover viser andre indikatorer også nogle bearish udsigter. ADA forbliver for eksempel stadig lavere end dets 50-dages simple glidende gennemsnit. Hvis tyre ikke presser det over $1,2, så vil et fald mod $1 være uundgåeligt.

Er Cardano (ADA) stadig et godt køb?

Cardano (ADA) har stået over for en masse svaghed i løbet af de sidste par uger. Det har ikke vist den slags bullish optrend, som mange store mønter har. Så det er helt naturligt at du undrer dig over, om ADA stadig er et anstændigt aktiv at købe.

Svaret er ja. Som en af de førende mønter på markedet er der stadig så meget værdi at låse op fra Cardano, især fra et langsigtet synspunkt.