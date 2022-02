NFT-funktionen kan tilgås via ChangeNOW-webstedet såvel som via mobilappen, annoncerede børsen i en erklæring.

ChangeNOW håber, at den nye funktion vækker yderligere interesse for krypto, hvilket accelererer adoptionen.

ChangeNOW, en førende kryptovaluta-børs uden opbevaring, som er populær for sine øjeblikkelige transaktioner, har tilføjet understøttelse af non-fungible tokens (NFT'er) til sin NOW Wallet , sagde børsen i en pressemeddelelse, der udelukkende blev delt med CoinJournal.

Tilføjelsen af NFT-understøttelse til tegnebogen betyder, at kunder nu har problemfri adgang til funktioner, der giver dem mulighed for at sende, modtage og gemme NFT-samlinger.

Brugere vil også nemt og sikkert kunne gennemse markedspladsen "lige fra fingerspidserne", tilføjede ChangeNOW i meddelelsen.

Mike Ermolaev, chef for PR hos ChangeNOW fortalte CoinJournal i e-mailede kommentarer:

"Både nye og erfarne brugere finder nye anvendelser af blockchain, web3 og de nye teknologier inden for krypto. Som et svar på disse voksende krav har vi integreret NFT-funktionalitet i NOW Wallet. Vi håber, at dette vil få flere mennesker til at opdage kryptovalutaens innovative funktioner og fremskynde deres indførelse."

Han tilføjede, at lanceringen af den nye NFT-funktion er i tråd med kryptoplatformens "kendetegn" for at levere enkle og brugervenlige kryptoinnovationer.

NFT-markedet eksploderede i en multi-milliard industri i 2021, der kredsede om store institutioner og berømtheder.

Tendensen fortsætter i 2022, hvor flere mennesker søger at udnytte blockchain-teknologien bag sig til digitalt at opbevare og beholde ejerskabet af unikke genstande og indhold, fra kunst til musik, registrering og certificering til ægthed og ejendomsejerskab i metaversen.

Et godt eksempel, bemærker ChangeNOW på sin Twitter-konto, er Alfa Romeos NFT-integration, der ser, at SUV'en bruger teknologien til at spore bilrekorder.

🚗 Alfa Romeo’s new SUV uses #NFT to track car records! “On the pre-owned car market, NFT certification represents an additional source of credibility,” @alfa_romeo's press release says.#AlfaRomeoTonale integration is the prime example of the growing "useful" #NFTs market. pic.twitter.com/PyiqmoKOcY — ChangeNOW (@ChangeNOW_io) February 9, 2022

Om ChangeNOW

Flytningen til at tilføje NFT-understøttelse til den officielle ChangeNOW- pung er et stort løft for kryptobørsen, som tilbyder adgang til over 380 kryptoaktiver og mere end 55 fiat-valutaer.

Det giver også mulighed for hurtige, billige og gennemsigtige transaktioner med hurtige kryptoswaps, der kan gennemføres både via børsens hjemmeside og ChangeNOW-mobilappen .

NOW Wallet NFT-sektionen vil understøtte almindelige token-standarder i ERC-721 og ERC-1155, sagde børsen. De, der kigger efter andre token-standarder, bør ikke bekymre sig, da platformen vil tilbyde yderligere support med tiden.