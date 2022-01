Centrale punkter:

Cosmos i en korrektion efter en dag med konsolidering.

Bearish volumen er stadig lav.

Cosmos er stærkt afhængig af overordnede markedstendenser.

Cosmos ( ATOM/USD ) er ved at blive bearish igen efter at have handlet i et interval i de sidste 24 timer. Dette er stort set på linje med det bredere marked. I løbet af de sidste 4 timer har Bitcoin mistet momentum på et vigtigt modstandsniveau, og Cosmos følger ligesom andre altcoins trop.

ATOM-tyre mister dampen

Cosmos er en kryptovaluta, der driver et økosystem af blockchains, der nemt kan interagere med hinanden. Målet er at skabe verdens første internet, lavet af blockchain-teknologi. Det vil gøre dette ved at skabe forbundne netværk, hvorigennem alle former for information kan deles på tværs af decentraliserede systemer uden afhængighed af tredjeparter såsom apps-butikker eller søgemaskiner.

Cosmos use case er ved at blive tydeligere for investorer, og det samme har afspejlet sig i ATOMs pris gennem hele 2022. Mens kryptovalutamarkedet startede 2022 i minus, er ATOM en af de bedre performere af de store kryptovalutaer.

Når det er sagt, har Cosmos i den seneste uge fået et hit, da Bitcoins korrektion fortsætter med at veje ind på det bredere marked for kryptovaluta. Men med sine fundamentale grundprincipper er ATOM en af de kryptovalutaer, der rummer det største potentiale, når bjørneløbet er slut.

Cosmos prisforudsigelse

Kilde: TradingView

På 1-times diagrammet er Cosmos ved at blive bearish. Efter at have handlet i et interval over 50,0% Fibonacci-støtte til $34,68, har bjørne taget kontrol. Stigningen i bearish sentimentet har fået Cosmos til at bryde støtten på $34,68, men volumen er stadig ret lav.

Hvis bearish sentimentet stiger, og ATOM tester og skubber igennem 38,2% Fibonacci-støtten til $32,93, kan ATOM nemt handle under $30 på kort sigt.

På den anden side, hvis tyre formår at presse Cosmos tilbage gennem 50,0% Fibonacci-modstanden til $34,68 og bryder 61,8% Fibonacci-modstanden ved $36,46, så kan ATOM handle over $40 i løbet af ugen.