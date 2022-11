De 11 Bedste Metaverse Kryptovalutaer, Som Du Kan Tjene En Formue På I 2023

Efterhånden som 2023 kommer i fokus, så bringer dette en verden af muligheder med sig, når det kommer til at investere i nogle af de bedste metaverse kryptovalutaer i både den kort- og langsigtede fremtid. Selvom det store kryptokrak har nulstillet værdierne over hele linjen , så har investeringsmulighederne faktisk aldrig været bedre.

2023 vil byde på nogle af de bedste metaverse kryptovaluta gevinster – både hos de nye og gamle projekter. Mens nogle af de ældre metaverse kryptovalutaer sandsynligvis vil komme til at bruge mere tid på at genvinde deres tidligere højdepunkter, så har de nytilkomne til metaverset dog en realistisk mulighed for at opleve et markant afkast fra og med 2023.

Metaversets Fremtid

2022 var et hårdt år for hele krypto universet , både i og uden for metaverset. Selvom metaverse NFT’erne mistede næsten lige så meget værdi som de ombyttelige valutaer som Bitcoin, så har de ikke desto mindre en reel chance for at høste et rekordhøjt afkast i 2023, idet GameFi vil udgøre et fremtrædende aspekt indenfor metaversets fremtid.

Gaming er i stigende grad blevet en uadskillelig del af vores kultur, hvilket fremgår af det globale gaming-marked, der forventes at overstige 250 milliarder dollars i 2025. Med den stigende popularitet af metaverset, såvel som de online play to earn muligheder indenfor GameFi – så er nogle af de bedste metaverse kryptovalutaer nu klar til at tjene investorerne en formue.

De 11 Bedste Metaverse Krypto Muligheder

Metacade (MCADE) – Fællesskabs Styret GameFi Hub Tamadoge (TAMA)- NFT Kæledyrsspil Battle Infinity (IBT) – PvP Kampspil Decentraland (MANA) – Virtuel World Builder Quint (QUINT) – Butik NFT Markedsplads Sandbox (SAND) – Virtuel Verdens Bygger MetaHero (HERO) – Aktiv Scanner Til Den Virkelige Verden Axie Infinity (AXS) – Kampspil med Væsener NFT Worlds (WRLD) – Minecraft Inspireret Open World Star Atlas (ATLAS) – Sci-Fi MMORPG Spil Illuvium (ILV) – Open World RPG Spil

1. Metacade (MCADE) – Fællesskabsstyret GameFi Hub

Med et kommende presale lige rundt om hjørnet, så er Metacade en af de seneste og mest spændende af de bedste metaverse kryptovalutaer, der potentielt vil kunne stikke af i 2023. Med dens 100% decentraliserede GameFi-hub, så er Metacade den virtuelle arkade, hvor brugerne har magten til at forme fremtiden indenfor gaming. Her vil både spillere og gaming fans kunne afgøre, hvilke spil der bliver de mest populære, og hvilke spiludviklere der vil modtage tilskud til at omsætte deres ideer til virkelighed. Med en række forskellige måder at tjene på, herunder at offentliggøre de bedste spil, skrive anmeldelser og deltage i de seneste spilturneringer, så vil Metacade blive et enestående sted at fordybe sig i GameFi, alt imens brugerne bevarer den fulde kontrol.

Brugerne vil her være i stand til at kommunikere i realtid, diskutere og stemme på de spiludviklere, der vil modtage tilskud til at producere deres spil, og hvilke ændringer der bør foretages på spillene i Metacade-universet. Og med muligheden for at tjene på dette, så vil størstedelen af indtjeningen oven i købet gå til spillerne selv, i stedet for til virksomhederne.

2. Tamadoge (TAMA) – NFT Kæledyrsspil

Tamadoge forsøger at kombinere nostalgien fra det populære 90’er-spil, Tamagotchi , med den stigende popularitet af GameFi-metaverset. Brugerne vil her opfostre et kæledyr fra barndom til voksen alder, og har mulighed for at opgradere deres unikke kæledyr og kæmpe mod de andre spilleres kæledyr for at stige op af ranglisten og tjene belønninger. Og netop fordi hvert eneste kæledyr har dets egne unikke kvaliteter og svagheder, så vil hver eneste bruger få en unik oplevelse og en anden måde til at optjene deres belønninger.

3. Battle Infinity (IBT) – PvP Kampspil

Battle Infinity går efter at blive den ultimative P2E-slagmark, hvor der tilbydes en række spil og tjenester, hvorigennem spillere kan optjene belønninger. Battle Infinity byder på en arena, markedsplads og endda en premier league-afstikker, hvor brugerne kan konkurrere indenfor fantasy-inspirerede spil, der er forbundet med nogle af de mest populære sportsligaer i verden. Battle Infinity giver spillerne mulighed for at købe, opgradere og handle på hele platformen for derved at forsøge at tjene mest muligt.

4. Decentraland (MANA) – Virtuel Verdensbygger

Decentraland er et af de originale metaverse-rum, der giver brugerne mulighed for at købe og eje deres eget digitale jordlod. De har her muligheden for at bygge dette jordlod op, som de ønsker, og endda udleje jordloddet til de andre brugere eller skabe spil og markedspladser, hvor de kan tjene penge. Som en af de bedste metaverse krypto destinationer har Decentraland fået et godt omdømme og en lidenskabelig tilhængerskare, også selvom kryptokrakket har fået Decentralands værdi til at falde fra dens rekordhøje niveau, hvilket har resulteret i dyrere jordlodder end markedet i øjeblikket er i stand til at håndtere.

5. Quint (QUINT) – Butik NFT Markedsplads

Quint er en af de mere unikke projekter på denne liste over de bedste metaverse kryptovalutaer at eje i 2023, idet det forsøger at blande metaverset og den virkelige verden på helt nye måder. Ligesom mange af de andre top metaverse krypto projekter, så giver det brugerne mulighed for at købe og sælge på platformens NFT -markedsplads, stake deres tokens og deltage i Play to Earn. Det er også vært for en række super stake begivenheder, hvor spillerne kan optjene belønninger fra den virkelige verden, såsom f.eks. hotelophold og restaurant rabatter. Quint vil også skabe en boutique markedsplads, der giver brugerne mulighed for at få deres NFT’er printet, indrammet og leveret, så folk har en fysisk repræsentation af deres digitale NFT.

6. Sandbox (SAND) – Virtuel Verdensbygger

Ligesom Decentraland er Sandbox en digital verden, hvor brugerne kan købe og bygge på deres egne jordlodder, så brugerne på denne måde selv kan vælge, hvordan de ønsker at bruger dem. Med støtte fra den etablerede investor SoftBank, og et samarbejde med spilstudiet Atari og produktionsselskabet Lionsgate, så forsøger Sandbox at skabe en række unikke verdener (f.eks. med et “Hellboy”-tema projekt undervejs), hvor brugerne kan udforske, bygge, handle og på anden måde optjene belønninger, som det passer dem for at optjene de digitale tokens, SAND.

7. MetaHero (HERO) – Fysisk Verden Aktiv Scanner

MetaHero er endnu en unik tilføjelse på listen over de bedste metaverse kryptovalutaer at eje i 2023. Projektet ønsker at ændre selve den måde metaverset ser ud på ved at skabe verdens største og mest realistiske bibliotek af metaverse aktiver. For at opnå dette mål vil MetaHero scanne objekter og mennesker i den virkelige verden for at gøre metaverset så realistisk som overhovedet muligt. Dette betyder, at du i stedet for at have en digitalt oprettet avatar, har en avatar, der ligner dig på en prik, og hvor du kan købe og bytte varer, der er nøjagtige kopier af disse i den virkelige verden.

8. Axie Infinity (AXS) – Kampspil med Væsener

Dette Pokémon -inspirerede spil giver brugerne mulighed for at eje, opgradere og kæmpe med deres egne skræddersyede væsener skabninger, der på elskværdig vis er kendt som Axies, gennem et digitalt univers skabt af Sky Mavis Studio. At gennemføre quests og andre aktiviteter i universet kan give spillere belønninger, selvom der dog her er en grænse for det beløb, som du kan tjene dagligt, hvilket har ført til kontroversiel udlejning af aktiver. Selvom kryptokrakket har totalskadet både værdien og populariteten af spillet, så betragtes dets token dog stadig som værende en af de bedste metaverse kryptovalutaer at eje.

9. NFT Worlds (WRLD) – Minecraft Inspireret Åben Verden

Denne top metaverse krypto kommer fra et spil med en åben verden, der er inspireret af det super populære Minecraft-spil, hvilket giver spillerne en velkendt fornemmelse, kontroller og mekanik i spillet. Med en række forskellige “verdener” at vælge imellem, så kan brugerne her vælge mellem et utal af maps at udforske, og bygge og interagere med andre brugere i. De kan skabe spil eller markedspladser, hvor varer i spillet derefter kan omveksles til værdi i den virkelige verden. Og selvom det ikke officielt er forbundet med Minecraft, så vil det dog tillade kompatibilitet på tværs af de forskellige platforme, hvilket betyder, at alle med en Minecraft-konto også vil kunne få adgang til NFT Worlds.

10. Star Atlas (ATLAS) – Sci-Fi MMORPG Spil

Star Atlas tilbyder spillerne et gigantisk multiplayer-metaverse, hvor de skal vælge mellem en af tre unikke fraktioner, der kæmper om kontrollen over territorium og ressourcer. Dette spil kombinerer det omfattende MMORPG univers med muligheden for at tjene penge på GameFi NFT’er, hvilket giver spillerne mulighed for at tjene penge, når de deltager i kampe, fremstilling og guild-krig. Spillerne kan påvirke udfaldet af kampene eller udforske sci-fi universet i deres tilpassede rumskib for at finde aktiver i spillet med virkelig værdi.

11. Illuvium (ILV) – Open World RPG Spil

Illuvium kombinerer Axie Infinitys opfostring af væsener med et rollespil i åben verden, hvor brugerne kan udforske et levende og smukt landskab, og gennemføre quests og opdage væsner kaldet Illuvials. Illuvials har deres egne klasser, kvaliteter, styrker og svagheder, og med over 100 af disse vil det tage noget tid at samle dem alle. Illuvials kan også indbyrdes handles mellem brugerne for ILV-tokens sammen med brugerdefinerede skins og andre samleobjekter. Med et permanent udbud på blot 10 millioner tokens, så har værdien af ILV en chance for at stige, efterhånden som spillets popularitet stiger, hvilket gør Illuvium til en af de bedste metaverse kryptovalutaer derude, der har en chance for markant at stige i værdi.

De Bedste Metaverse Kryptovalutaer i 2023 og Fremadrettet

Kryptokrakket i 2022 har hevet en stor mængde værdi ud af mange af de bedste metaverse kryptovalutaer, hvilket potentielt vil kunne have en negativ indflydelse på deres evne til at nå nye højdepunkter i 2023. På den anden side har nye metaverse projekter som Metacade ikke den samme negative sammenhæng med kryptokrakket, hvilket giver projektet en bedre chance for at stige i værdi hurtigere end de andre top metaverse krypto tokens.

Som en GameFi-hub, hvor brugerne kan interagere og tjene tokens på en række forskellige spil og handlinger, såsom at skrive anmeldelser, så kan optjeningen af Metacades MCADE-token ske på flere måder end hos nogle af de andre spillere på denne liste, hvilket gør dette til en af de bedste investeringsmuligheder, hvor du potentielt vil kunne tjene en formue i 2023 og fremover. Som et sted, hvor gaming fans og spiludviklere vil gå hen for at skabe fremtiden indenfor metaverse gaming, så tilbyder Metacade et rum, der burde vokse i popularitet og værdi lige så hurtigt, som folk formår at strømme i retning af det.