BlockFi er konkurs, hvor gik det galt?

BlockFi er blevet det seneste firma til at indgive konkursbegæring med henvisning til “betydelig eksponering” overfor FTX som årsag

Firmaet har sagsøgt FTX for at sine Robinhood-aktier tilbage, idet det hævder, at Bankman-Fried havde stillet dem som sikkerhed

BlockFi-konkursen var længe på vej, og firmaet blev reddet af en kreditfacilitet på $400 millioner fra FTX tidligere på året

Regulering er simpelthen nødt til at ankomme til rummet, idet kunderne fortsat føler smerten

Så siger vi nu farvel til endnu et projekt.

I et træk, som absolut alle så komme, så indgav BlockFi mandag sin konkursbegæring.

Den problemramte kryptovaluta låneudbyders sagsanlæg afslører, at den har over 100.000 kreditorer og giver den “væsentlige eksponering” overfor den insolvente børs FTX skylden for dette. Det er endnu et mørkt mærke på kryptovalutaernes historiebog, som hurtigt er ved at løbe tør for sider.

BlockFi-konkursen var på vej

BlockFi suspenderede sine udbetalinger i kølvandet på FTX-kollapset for næsten tre uger siden. Som de forskellige investorer i Celsius, Voyager Digital og så mange andre platforme vil fortælle dig, så er dette typisk dråben, der får bægeret til at flyde over. Det er vanskeligt at vinde kundernes tillid, når du ikke tillader dem at hæve deres penge.

Så konkursbegæringen i denne uge kommer derfor ikke som nogen overraskelse. BlockFi hævdede, at de håbede på en tilbagevenden. Firmaet afslørede en kontantbeholdning på $257 millioner, som det siger er nok til at få dem gennem konkursbehandlingen, hvilket gør det muligt for dem at undgå debitor-i-besiddelse finansiering.

Kald mig måske kynisk, men jeg kan ikke se, hvordan firmaet vil kunne komme sig over dette. BlockFi-rådgiver Mark Renzi hævdede, at BlockFi er “godt positioneret til at komme videre på trods af, at 2022 har været et usædvanligt forfærdeligt år for kryptovaluta branchen”.

Hmmm. Hvis dette er hvad godt positioneret betyder, så bliver jeg nødt til at vende tilbage til folkeskolen igen. Som jeg sagde tidligere, så kan jeg ikke se, hvordan kunderne nogensinde vil stole på BlockFi med deres penge igen. For slet ikke at nævne det store hul i deres balance, og ikke mindst det nærmest ubetydelige faktum, at de bogstaveligt talt har indgivet deres konkursbegæring.

BlockFi sagsøger FTX

BlockFi sagsøger også FTX for at beslaglægge Robinhood-aktier, som långiveren hævder, at Sam Bankman-Fried stillede som sikkerhed for lån, han nu har misligholdt. Bankman-Fried købte 7,6% af Robinhood-aktierne tidligere på året.

For at skære det ud i pap, så fremhæver de yderligere juridiske problemer – udover konkursbegæringen – ganske enkelt, hvor rodet og incestuøst det hele er. Som jeg skrev om, da jeg undersøgte, hvad der nu vil ske med kryptovalutaerne, så havde Bankman-Fried sin ske i mange forskellige gryder, og processen med at udrede denne skandale vil bestemt ikke være morsom.

Meget af dette hænger sammen med, at Luna kollapsede tidligere på året, hvilket angiveligt skete, da FTX’s søsterhandelsfirma Alameda fik opkrævet en masse lån, da de selv var blevet fanget af smitten. FTX sendte nu kundernes aktiver over fra børsen, hvor det nu hedengangne FTT-token blev stillet som sikkerhed. Med andre ord det samme token, som FTX skabte.

BlockFi havde selvfølgelig sine egne problemer midt i dette. De blev tvunget til at underskrive en aftale med FTX om en kreditfacilitet på $400 millioner (som jeg sagde ovenfor – incestuøst!) for at være i stand til at holde dørene åbne. Aftalen gav også FTX ret til at erhverve sig BlockFi på et hvilket som helst tidspunkt indtil juli 2023.

Ironisk nok er det nu den samme hvide ridder – Sam Bankman-Fried – der nu har udløst den seneste portion af smitte, men når dette så er sagt, så er dette præcis dette han forsøger at modvirke med alle hans redningsaktioner tidligere på året. Og denne gang er BlockFi faldet.

2) also: "I do feel like we have a responsibility to seriously consider stepping in, even if it is at a loss to ourselves, to stem contagion," he said. "Even if we weren't the ones who caused it, or weren't involved in it. I think that's what's healthy for the ecosystem…" — SBF (@SBF_FTX) June 19, 2022

Mens jeg skrev denne artikel, så stødte jeg på mit nedenstående tweet om BlockFi, hvor jeg reagerede på, at lige efter Celsius imploderede, så sendte de mig en e-mail, der reklamerede for et højere udbytte. Jeg tror at det er rimeligt at sige, at nogle af disse firmaer har praktiseret en mindre end fremragende risikostyring, ikke sandt?

Some people really need to read the room @BlockFi pic.twitter.com/gwA8RJ1wgB — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) July 8, 2022

Hvad er det næste for BlockFi’s kunder?

Desværre står kunderne nu overfor en lang ventetid. Altså en rigtig lang ventetid. Mt Gox, der er den tidligere børs – der engang for længe siden erobrede 70% af Bitcoin-handelsmarkedet – gik konkurs i 2014, og kunderne har stadig ikke set en eneste krone.

Lad os dog håbe på, at ventetiden ikke bliver nær så lang, men en kapitel 11 proces er ikke noget, der lige sker fra den ene dag til den anden. Som John Ray III sagde i en retssag kort efter, at han overtog direktørstillingen hos FTX for at lede dem igennem konkursprocessen, “jeg har aldrig i min karriere set et så fuldstændigt et svigt af virksomhedskontrol og et så fuldstændigt fravær af troværdig finansiel information som det er tilfældet her”.

Og det er den samme John Ray III, som førte tilsyn med Enrons konkurs, der er en af de værste konkurssager indenfor finansverdenens nogensinde.

Det var allerede indlysende, men det står nu mere og mere krystalklart hver eneste dag: nemlig at der er behov for en fuldstændig revidering af reguleringen indenfor kryptovaluta området. Lige nu ville det også være rart med en lille smule sund fornuft.