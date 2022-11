OKX lancerer NFT World Cup turnering

Vigtigste konklusioner

VM er i gang, og kryptovaluta virksomhederne vil have en bid af kagen

OKX har lanceret en NFT-turnering, hvor kunderne kan minte tre gratis NFT’er

Brasilien er favoritterne, men en af de europæiske nationer har dog vundet hver eneste turnering siden 2002

Det er VM-tid.

Verdensmesterskabet er uden tvivl den største sportsturnering på planeten, og er en virkelig global begivenhed. Selvom dette VM måske nok er blevet kritiseret for menneskerettighedskrænkelser og dens potentielt korrupte karakter, så har 32 nationer ikke desto mindre besluttet sig for at spille mod hinanden for at afgøre, hvem der skal sidde på tronen de næste fire år.

Kryptovaluta verdenen udnytter VM for at få større eksponering

Selv indenfor kryptovaluta området har VM en indflydelse. Der var f.eks. Cristiano Ronaldo, der lancerede en NFT-kollektion på Binance. Selvom dette ellers ville have været bemærkelsesværdigt, så blev dette dog begravet i nyhederne, fordi det kom midt i nyheden om Binances direktør Changpeng Zhao, der skændtes med Sam Bankman-Fried på Twitter, hvilket i sidste ende førte til FTX’s skandaløse kollaps.

Først stjal Lionel Messi Ronaldos rampelys (men sikke et mål det var mod Mexico), og derefter gjorde Sam Bankman-Fried det samme. Ronaldo kan bare ikke få en chance.

Andetsteds indenfor NFT’erne har OKX lanceret en OKX Football Cup, der en konkurrence, som giver spillerne mulighed for at minte NFT’er og konkurrere om præmier. Selvom jeg har været kritisk overfor NFT-markedet og skrevet om dets mangel på værdi som en del af det problemramte metaverse, så elsker jeg stadig min fodbold.

Og med muligheden for at lave gratis NFT’er til tre forskellige hold, så besluttede jeg mig for at tage et uhøjtideligt kig for at se, hvilke hold der var bedst placeret. Når dette så er sagt, så er disse NFT’er hos OKX dog strengt taget ikke gratis. Kunderne skal stadig betale gasgebyrer, som på Ethereum kan være temmelig spidse.

Men så længe du slår til før gruppespillet slutter den 3. december, så vil du være i stand til at deltage i konkurrencen, hvor gasgebyret vil være din eneste udgift.

Hvem vinder VM?

Da jeg skulle beslutte mig for, hvem der var de bedste hold at minte, så kortlagde jeg først de oddsene for de forskellige holds chance for at vinde turneringen. For at kunne gøre dette valgte jeg bookmaker-oddsene fra tirsdag den 29. november (dette var før resultatet fra England/USA-gruppen).

Med en chance på 27,4%, så anses Brasilien for at være det mest sandsynlige hold til at vinde turneringen. Personligt ville jeg elske at se dem vinde. Brasiliens landshold er intet mindre end ikonisk, og efter ikke at have ikke løftet trofæet siden 2002, så ville det være dejligt at se dem gøre dette igen.

Faktisk har de europæiske hold vundet de sidste fire verdensmesterskaber, siden Brasilien slog Tyskland 2-0 i Yokohama, Japan i 2002. Italien vandt fire år senere i 2006 (med lidt hjælp fra Zinedine Zidane mentale sammenbrud), Spanien sejrede i 2010 som en del af af deres fuldstændige dominans over den internationale fodbold, Tyskland slog Argentina i 2014, og Frankrig vandt over et godt kroatisk hold i 2018.

Er det en god idé at minte Brasilien?

Når alt kommer til alt, så er svaret på spørgsmålet om, hvem man skal minte her, nemt. Det er nemlig de tre favoritter: Brasilien, Frankrig og Spanien. Netop fordi deres chancer for at vinde er på henholdsvis 27,4%, 14,7% og 12,2%, så er der en 53% chance for, at en af de tre hold vil løfte trofæet.

Men hvad er det sjove ved at vælge favoritterne?

Mit hjerte siger Argentina, da det ville være en fornøjelse at se den lille maestro, Lionel Messi, tage afsked med det største trofæ af dem alle under armen. Men efter at have set argentinerne have store problemer indtil videre, så virker oddsene på 10% for at vinde ikke desto mindre generøst.

For mit vedkommende, og på grund af fraværet af mit eget land (Irland) fra turneringen, så hepper jeg i stedet på de to sydamerikanske nationer. Som europæer er det rart at se Spanien, Frankrig og lignende spille godt, men jeg er dog stadig klar til at se sydamerikanerne sidde på tronen igen.

Inderst inde tror jeg, at Spanien eller Frankrig kunne klare opgaven. Jeg ved ikke hvorfor jeg ikke har den store tillid til Brasilien, også selvom deres trup er så sprængfyldt med talent. Et slag mod Neymar vil heller ikke hjælpe her.

Men hey, hvem ved. Det er vel derfor, at vi ser kampene.