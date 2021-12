De bedste kryptovalutaer til langsigtet værdiinvestering

Med den volatilitet, der ofte er forbundet med kryptovalutaer, er det let at antage, at de kun er spekulative aktiver designet til kortsigtet investering. Men du tager fejl. For eksempel, selvom en mønt såsom Bitcoin har oplevet vilde udsving i priserne de seneste måneder, er den stadig steget over 100 % år til dato. Så krypto er en anstændig aktivklasse til langsigtet værdiinvestering, og her er grundene:

For det første er de fleste etablerede mønter understøttet af anstændige underliggende fundamentals, der har reel økonomisk værdi.

Kryptohistorien viser stabile og konsekvente gevinster over tid. Dette vil ikke ændre sig selv i fremtiden.

Tricket er at købe ind i et aktiv tidligt, før du bliver prissat ud.

Hvis du overvejer at tilføje krypto som en del af din langsigtede investeringsportefølje, er her to mønter, som du skal seriøst overveje:

Solana (SOL)

Solana (SOL) er en proof of stake offentlig blockchain designet til at drive decentraliserede tjenester og applikationer. Tænk på det som Windows til pc'er eller Android til mobil, men i stedet for at drive telefoner og computere, er det økosystemet, der vil drive fremtiden for decentralisering.

Datakilde: Tradingview.com

Solana (SOL) er højt vurderet og ses ofte som den mest direkte konkurrent til Ethereum. Det er også hurtigere, mere effektivt og billigere. Men i modsætning til Ethereum er det stadig undervurderet. På tidspunktet af denne artikel blev Solana (SOL) vurderet til $178 med en markedsværdi på $55 milliarder. Der er stadig et stort potentiale for mere vækst på lang sigt.

UniSwap (UNI)

UniSwap (UNI) er den største decentraliserede børs i verden også kendt som DEX. DEX er bygget på Ethereum-netværket, og det tillader peer-to-peer kryptohandel.

Decentraliserede børser forventes at blive enorme i fremtiden, da investorer leder efter mere autonomi i handel. UniSwap vil vise vejen. I skrivende stund handlede mønten til $16,81 med en markedsværdi på omkring $10 milliarder.