Decentraland (MANA) er begyndt at komme tilbage fra sit lavkonjunktur i begyndelsen af januar. Metaverse tokenet var en af de hotteste mønter i 2021, og på trods af den bearish trend i januar, ser det ud til, at MANA er ved at vende et hjørne. Denne optrend kan medføre et opsving på op til 15 %. Her er nogle højdepunkter først:

Decentraland (MANA) svinger i øjeblikket mellem $2,20 og $2,82, en daglig efterspørgselszone, der kan udløse bullish action.

I skrivende stund handlede tokenet til $2,96, hvilket er en stigning på næsten 5% i 24-timers intradag handel.

MANA er også lidt over sit 100-dages simple glidende gennemsnit, hvilket tyder på, at en optrend begynder at dukke op.

Datakilde: Tradingview.com

Decentraland (MANA) – Prishandling og forudsigelse

Efter at være faldet ganske betydeligt i det meste af det nye år, begynder Decentraland (MANA) at vise tegn på bedring. Mønten har oplevet en stigning på 5 % på 24 timer, selvom den stadig er omkring 8 % nede for ugen.

Men afgørende er, at MANA nu er over sin 100-dages SMA. Hvis det nuværende momentum holder, forventer vi, at tokenet vil teste sin 50-dages SMA på $3,63 i de kommende dage. Investorer bør dog forvente betydelig modstand omkring $3,26-mærket.

På trods af dette følger vi nøje med for at se, om MANA vil konsolidere sig omkring 100-dages SMA. Hvis tokenet falder tilbage fra den position, kan det tyde på svaghed, noget der nemt kan presse prisen tilbage til $2,20.

Burde du købe Decentraland (MANA)?

Lige nu ser Decentraland (MANA) ud til at være en smule nedsat. Tokenet er langt under dets højdepunkter, og med metaverse-relaterede tokens, der forventes at blive varmere i den nærmeste fremtid, anbefales det stærkt at tilføje MANA til din portefølje. Der kan også være et kortsigtet spil for folk, der ønsker at ride kursopsvinget efter januars lavkonjunktur, men det er meget risikabelt.