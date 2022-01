Derfor bør du købe Aave (AAVE) på trods af tilbagetrækning under $250

Aave (AAVE) har stort set handlet sidelæns i løbet af den sidste måned uden væsentlige udbrud. Men det lykkedes at svinge mellem $250 og $270. De fleste analytikere mener, at så længe prisen forblev over $250, så var det kun et spørgsmål om tid, før Aave (AAVE) steg over $300. Men en tilbagetrækning har set mønten styrte ned under $250. Burde du stadig købe Aave (AAVE)? Her er nogle fakta:

Den seneste tilbagetrækning er stort set blevet skubbet af risiko-af-stemning på kryptomarkedet i løbet af de sidste 24 timer.

I skrivende stund handlede Aave (AAVE) til $221, hvilket er et fald på 13% i 24-timers intradag handel.

Vi forventer, at sentimentet inden for krypto vil lette i de kommende dage, hvor Aave (AAVE) vender tilbage til $250.

Datakilde: Tradingview.com

Aave (AAVE) – Prisanalyse og forudsigelse

De fleste nytårsforudsigelser så på at Aave (AAVE) var på vej over $300 på kort sigt. Der var selvfølgelig nogle nedadrettede risici på grund af en træg stemning i krypto verdenen.

På trods af at have hoppet mellem $250 og $270 de sidste par uger, er Aave (AAVE) gået under $250 i en 13 % 24-timers tilbagetrækning. Vi forventer dog, at prisen hurtigt vil vende tilbage til $250, især med en forbedret stemning i markedet.

Derefter vil Aave (AAVE) sandsynligvis genvinde $270-prisen og stige over $300 som tidligere forventet. Men vi følger stemningen meget nøje for at se, hvordan den udspiller sig i de kommende dage.

Skal du købe Aave (AAVE)?

Aave (AAVE) er et af de mest lovende DeFi-projekter. Protokollen giver folk mulighed for at låne og udlåne kryptoaktiver gennem et decentraliseret økosystem. Selvom dette område oplever stor konkurrence, forventer vi, at Aave (AAVE) bliver en stor spiller på sigt. Så hvis du leder efter anstændige DeFi-tokens at købe, kan dette være et godt bud for enhver investor.