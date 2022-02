SCARY (SCY) klarede sig bedre end størstedelen af kryptovalutaer i weekenden ved at vokse med mere end 1000 %, mens størstedelen af mønterne inklusive bitcoin faldt.

I dag handlede mønten til $0,02642 i skrivende stund, efter en 24-timers stigning på omkring 52%.

Hvad er SCARY (SCY)?

Før vi forklarer, hvad der forårsager det nuværende bjørneløb, er det vigtigt først at forklare, hvad SCARY er.

SCARY er en unik blockchain-baseret Gamefi integreret platform, der kombinerer en fordybende NFT, Farm og eventyr-quests for at erobre $SCY inde i Monsters Metaverse.

Den blev lanceret i december 2021, og SCY er dens oprindelige token.

I SCARY-spillet vælger spillere Scary Door samt bygger imperier ved at bruge SCY-tokens til at kæmpe mod monstre ved at udfordre dem til en præmie i SCY-tokens.

Den har to forskellige klasser af monstre: Newborn monstre, der er født ved at ruge æg, og Genesis-monstre, der har unikke evner og færdigheder, som Newborn ikke har; kun 1000 af dem vil nogensinde blive lavet.

Spillet har en fuldt funktionel NFT-markedsplads, hvor spillerne kan købe Scary Monsters. I skrivende stund kostede hver 0,2BNB, hvilket er omkring $80, hvilket er lidt dyrt.

Et tilfældigt system viser tre døre, som dit monster kan besøge, når du starter spillet. Dette ligner faktisk Monster Inc-film, hvor monstre besøger forskellige døre. Spillere kan også beslutte at vælge en specifik dør og vinde forskellige belønninger. Derudover modtager Døre i spillet 10 % af alle belønninger optjent ved at besøge monstre.

For at blive ved med at spille spillet uden skatter eller gasgebyrer, skal spillerne have mindst 1000 SCY-poletter. Spillet er dog i øjeblikket under udvikling med betaversionen, der forventes at udkomme i Q1 2022.

Hvorfor stiger prisen på SCARY (SCY)?

En af årsagerne til den nuværende prisstigning er den nylige SCARY migration til en ny kontraktadresse Scaryswa, hvilket er en decentraliseret børs.

Efter at SCY blev frigivet i december, dykkede tokenet sammen med resten af kryptovalutaerne efter et kontinuerligt kryptoblodbad, der har domineret starten af 2022, delvist på grund af den amerikanske FED, der siger, at den vil øge renterne i de kommende måneder.

Med det nuværende spilskiftende træk og den fuldt funktionelle NFT-markedsplads oplever prisen på SCY-tokenet bestemt et kæmpe bjørneløb.

Ydermere, hvis holdet lever op til sit betaversionløfte om at spillet udkommer i Q1 2022, så kan SCY stige til over en $1 million værdiansættelse.