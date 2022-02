Portal siger, at centralisering og indpakkede tokens har været "broernes forbandelse".

"Når hundredvis af millioner og milliarder af dollars bliver sikret af dårligt konstruerede systemer og administratorer med utestede sikkerhedspraksis, bliver det svært at sikre brugernes midler," siger Portals administrerende formand Chandra Duggirala.

Portal , en cross-chain Decentralized Exchange (DEX) bygget på Bitcoin ønsker at fremme en kryptofremtid, hvor multi-chains trives uden behov for indpakkede tokens eller tredjeparts depotudbydere.

Platformen, som tilbyder et DeFi-økosystem, som den siger giver anonyme transaktioner uden viden, og en cross-chain DEX med tillidsminimeret funktionalitet har påpeget de sikkerhedstrusler, der er forbundet med indpakkede tokens.

I en pressemeddelelse udgivet for nylig, siger Portal-teamet, at dets teknologi vil eliminere prægning af indpakkede mønter såsom wBTC og wETH såvel som de risikable staking-brugere er blevet ofre for, når de har udnyttet mellemmænd.

Chandra Duggirala, Portals administrerende formand sagde, at broer "er svære at ræsonnere om." Ifølge ham arbejder kæderne kun på "garantierne for en IOU", og at have aktiver til en værdi af milliarder af dollars på disse broer er dybest set det samme som at sætte tillid til "dårligt konstruerede systemer og forvaltere med utestede sikkerhedspraksis."

"Vi kan lide enkelhed og stole på beviste, varige kontrakttyper og transaktionsmodeller, som Bitcoin har kontra alle mulige eksperimentelle tilgange til rigtige brugerpenge," tilføjede han.

Johnny Dilley, opfinderen af Liquid Federation (Blockstream) bemærkede:

"Branchen har brug for et smartere, permanent svar for aktiv bevægelse på tværs af kæder, og Portal repræsenterer det bedste skridt fremad mod den retning. “

Centraliserede platforme gør krydskædede broer endnu mere sårbare; givne angribere har et smuthul til at overføre deres bytte til andre kæder.

Portal søger at bruge sine peer-to-peer atomswaps til at give ægte decentralisering. Teknologien sørger for sikre transaktioner og ikke centrale servere, der åbner netværket op for ondsindet udnyttelse.

Cross-chain-broer, der er blevet udnyttet i det seneste år eller deromkring, omfatter MultiChain, THORChain, pNetwork, Poly Network og for nyligt Wormhole.