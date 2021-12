Dogecoins Shibetoshi Nakamoto sagde, at han ikke har nogen planer om nogensinde at vende tilbage til møntprojektet med henvisning til et ikke taknemmeligt samfund

I mandags talte Billy Markus (Shibetoshi Nakamoto på Twitter) ud om en række emner omkring sin mememønt, DOGE. Det vigtigste er, at DOGE-medstifteren gentog, at han ikke havde planer om at vende tilbage til projektet og sagde, at han aldrig ville blive dets officielle leder.

Nogle i DOGE-samfundet sætter ikke pris på hans indsats

Hans grund, begrundede han, var, at jo mere indsats han lagde ind i rummet, desto dårligere blev behandlingen modtaget fra samfundet. Han bekræftede dog sin støtte til dem, der aktivt forsøgte at forbedre rummets tilstand.

" Endnu en påmindelse: Jeg taler ikke for dogecoin… Jeg vil forsvare dem, som jeg føler aktivt gør rummet bedre. Jeg vil fraråde dem, som jeg føler ikke er det. Jeg vil tale om, hvad jeg vil," skrev Markus på hans Twitter i går.

Markus afslørede, at han har til hensigt at forblive en del af fællesskabet, og afslørede, at han havde en samling på 220,000 Dogecoins.

Hans partner i skabelsen af DOGE, Jackson Palmer, er absolut ingen fan af kryptoindustrien som helhed. Med en mere end blot tilfældig holdning har Palmer tidligere vist afsky for industrien, da den udbreder et kapitalistisk system, der kun giver rigdom til de rige, hvilket giver dem mulighed for at unddrage skat via løse regler.

I en række tweets, der udtrykte sine synspunkter tilbage i juli, kaldte Palmer krypto for en " højreorienteret, hyperkapitalistisk teknologi", hvis påstande om decentralisering var ikke-eksisterende og i stedet var et system bundet til den nuværende centraliserede finansielle struktur.

I en anden Twitter-samtale udløst af den tidligere Twitter-chef Jack Dorsey sagde DOGE-medstifteren, at han ikke troede, at nogen rimelig flugt fra virksomhedens gatekeepere var mulig. Han påpegede, at hans mål var at skabe, have det sjovt og tjene penge på krypto. Teslas administrerende direktør Elon Musk meldte sig og sagde, at han elskede DOGE netop af den grund.

Både Tesla-chefen og Blocks Jack Dorsey har ubønhørligt latterliggjort ideen om Web3 og metaverset som hverken værende her eller der.

Et samfundsindsatskoncept på DOGE

I mellemtiden har de, der aktivt bygger DOGE, haft travlt ifølge en nylig meddelelse. Dogecoin Foundation udgav sidste torsdag Dogecoin Trailmap, som afslørede et aktuelt partnerskab med Ethereum-medstifter Vitalik Buterin for at oprette et forslag til en community-indsatsversion af bevis for indsats på netværket.

"(PoS-versionen) vil give alle, ikke kun de store spillere mulighed for at deltage på en måde, der belønner dem for deres bidrag til at drive netværket, og samtidig giver tilbage til hele samfundet gennem velgørende formål," sagde fondens team.