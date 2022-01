Du kan nu købe Numeraire, som steg 38%: her er hvor

Numeraire er en Ethereum-baseret platform, der giver udviklere og dataforskere mulighed for at eksperimentere og skabe maskinlæringsmodeller med forbedret pålidelighed. Det har tilføjet 38% til sin værdi i dag.

Hvis du vil have flere detaljer om Numeraire, såsom om det er værd at investere i og de bedste steder at købe Numeraire, er du kommet til det rigtige sted.

Topsteder at købe Numeraire nu

Da NMR er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe NMR ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe NMR lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

Vi foreslår eToro, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til NMR

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder NMR.

Hvad er Numeraire?

Numeraire er en platform, der ønsker at bringe decentralisering til datavidenskabsområdet og give udviklere mulighed for at konkurrere om at skabe effektive maskinlæringsforudsigelsesmodeller.

Det er platformen og symbolet for Numerai, som hævder at være den første hedgefond til at lancere en kryptovaluta på markedet. Numerai er unik fordi den er afhængig af data og forudsigelser produceret af turneringsdeltagere for at deltage på aktiemarkedet.

Numerai og Numeraire-tokenet er unikke med hensyn til ideen bag deres oprettelse. NMR-tokenet tildeles dataforskere, hvis modeller klarer sig godt i Numerai-turneringen. Tokenens værdi stiger, efterhånden som flere deltager i turneringen og begynder at konkurrere.

Burde jeg købe Numeraire i dag?

Vi anbefaler research platformen og hedgefonden bag den. Mens de fleste analytikere har positive forventninger, skal du tage alle prisforudsigelser med et gran salt.

Numeraire prisforudsigelse

Ifølge Wallet Investor vil Numeraires pris vokse fra $20,52 til $32,12 på et år, hvilket gør det til en fantastisk investering. Det etårige indtjeningspotentiale er 56,67%. I slutningen af 2027 forudser de, at den vil handle for 74,50 USD.

Numeraire på sociale medier