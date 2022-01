LooksRare er en fællesskabsfokuseret NFT-markedsplads, der aktivt belønner handlende og skabere for at deltage. Hvis du vil vide mere om LooksRare og de bedste steder at købe LooksRares indfødte token LOOKS, skal du ikke lede længere end denne guide.

Topsteder at købe LooksRare nu

Da LOOKS er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe LOOKS ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe LOOKS lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

Vi foreslår eToro, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til LOOKS

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder LOOKS.

Hvad er LooksRare?

LooksRare er en NFT-markedsplads, hvor alle platformshandelsgebyrer optjenes af LOOKS token-aktører. Dette er en belønningsmodel skabt som en direkte reaktion på den tidligere generation af NFT-markedspladser, hvis gebyrer for det meste belønner en enkelt enhed.

Brugere tjener LOOKS-tokens ved at handle NFT'er på LooksRare, satse LOOKS (som også tjener WETH-gebyrer) og mere.

LooksRares handelsoplevelse er intuitiv for erfarne NFT-handlere, samtidig med at den giver nye og innovative funktioner såsom samlingsdækkende tilbud, øjeblikkelige royaltyudbetalinger til skabere og fleksible køb ved brug af blandede tokens (WETH + ETH).

Bag den enkle brugeroplevelse ligger et innovativt, modulært smart kontraktdesign og en fuld stack bygget fra bunden for skalerbarhed, sikkerhed og hastighed.

Burde jeg købe LooksRare i dag?

Kryptovalutaer er meget volatile, og investeringsbeslutninger træffes bedst baseret på individuel risikotolerance. Tag alle investeringsråd med et gran salt.

LooksRare prisforudsigelse

Digital Coin Price er meget bullish på LOOKS, og forudsiger, at prisen vil stige til $19,87 om 7 år. Det handler i øjeblikket for $4,75. Ved udgangen af dette år forudser de, at det vil være steget til $6,49. I 2023 vil den handle for 7,72 $ og for 8,15 $ året efter.

I 2025 vil 1 LOOKS have en værdi på 9,72 USD, 9,03 USD i 2026, 13,45 USD i 2027 og 16,36 USD i 2028.

LooksRare på sociale medier