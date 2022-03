Jamie Iannone, administrerende direktør for den populære markedsplads eBay, meddelte, at fra den 10. marts og fremefter vil platformen begynde at acceptere kryptobetalinger. I dag stiger søgeordet "eBay Crypto" med 700 %.

Søger efter alternative betalingsmetoder

"Vi er netop ved at færdiggøre vores overgang til at administrere betalinger, hvor vi nu administrerer $85 milliarder i volumen direkte på vores platform," fortalte Iannone til TheStreet . "Dette giver os mulighed for at åbne nye betalingsformer."

Han siger i interviewet, at eBay skal blive Gen Z og millennials platform. "Vi har åbnet Google Pay og Apple Pay. Vi har et partnerskab med Afterpay i Australien, som er en platform, der appellerer til Gen Z, som er en "køb nu, betal senere" platform på markedet. På grund af dette fortsætter vi med at evaluere andre former for betalinger, som vi bør tage på platformen. Vi accepterer i øjeblikket ikke nogen kryptovaluta på platformen,” sagde Iannone.

Når det kommer til eBays holdning til innovativ teknologi såsom blockchain og kryptovalutaer, bemærkede Iannone den voksende popularitet af ikke-udskiftelige tokens på sin platform uden at afgive en officiel udtalelse om det.

Kryptos stigende popularitet

Platformen genererer angiveligt allerede cirka 85 milliarder dollars i volumen, hvorefter den har ledt efter nye betalingsmetoder. Den voksende popularitet af hele krypto- og NFT-markedet ville være en af grundene til at tilføje krypto som betalingsmulighed.

Adskillige andre parter har allerede gået forud for eBay med en form for kryptoaccept. Det er dog ikke første gang, eBay har involveret sig i kryptoverdenen. I 2014 forsøgte platformen allerede at understøtte Bitcoin som betalingsmulighed. Dengang var der dog stadig for lidt efterspørgsel efter det. Nu ser det ud til at have ændret sig fuldstændigt. Krypto ser ud til at blive meget mere mainstream og mere acceptabel for masserne. Det vides endnu ikke, hvornår integrationen er gennemført.

eBay er ikke nyt inden for krypto

Hvad mange mennesker måske ikke ved, er, at eBay allerede har en markedsplads for NFT'er, hvilket gør muligheden for at betale i krypto til et logisk næste skridt. I skrivende stund er der over 1.000 kunst NFT'er til salg på platformen.

Det blev straks klart, at NFT'er er et passende aktiv til at sælge på en platform som eBay. Brugere sætter NFT'er live på platformen, uden at virksomheden oplyser noget. "Så selv uden at annoncere eller gøre noget, begyndte folk at handle med non-fungible tokens på vores platform," sagde Iannone.

Med fremkomsten af krypto kunne eBay blive markedsleder i forhold til andre online markedspladser. Alle er allerede bekendt med platformen, og kryptoadoption kan hjælpe den til at blive den største krypto- og NFT-markedsplads. I øjeblikket er der få store online markedspladser, hvor du kan shoppe med krypto.

”Det mindede mig om mange år siden, hvor folk begyndte at sælge biler, hvor vi ikke engang havde en bilforretning på det tidspunkt. Så vi ser den samme slags ting med NFT'er. eBay vil være stedet, hvor folk handler varer, om det enten er fysiske eller digitale."