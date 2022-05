Hvis du stadig er ny inden for krypto, er chancerne for, at du både er nysgerrig og lidt overvældet. Men burde det bekymre dig? Slet ikke – rejsen til at forstå krypto starter her.

Nedenfor forklarer vi på en enkel, letforståelig måde, hvad det præcist er, der gør kryptovalutaer så spændende. Vi informerer dig også om nogle af de involverede risici, som du skal tage i betragtning, før du dykker ind.

Ingen bankinvolvering: Mere gennemsigtighed og kontrol – men større sikkerhedsrisiko

Dengang kryptovalutaerne først kom på markedet, var en af de ting, der fascinerede mange, deres uafhængighed af traditionelle banker.

Når du køber en kryptovaluta, foretager du transaktionen uden involvering af nogen mellemmænd. Dette giver et mere gennemsigtigt handelssystem, hvor du ikke behøver at stole på en tredjepart. Denne frihed betyder dog også, at der er lidt eller ingen hjælp at hente, hvis du skulle blive låst ude af din kryptopung .

Hvis du glemmer din adgangskode til en banktjeneste, kan de hjælpe dig med at gendanne eller nulstille den for dig. Men med kryptovalutaer er du prisgivet det ekstremt lave antal hackere, der er i stand til at bryde ind i folks “strandede” krypto-punge for dem – og selv deres succeser er få og langt imellem.

Volatilitet: Mulighed for store afkast – men risiko for store tab

Kryptovalutaer er berygtede for deres høje volatilitet. Den ene dag kan en valuta være på sit laveste nogensinde – og den næste dag kunne den meget vel være steget til højder, som hidtil var uhørt.

Du kan selvfølgelig altid gætte, og at købe, når en valuta har ramt et lavpunkt , er, hvad mange vil betragte som et noget sikkert spil. I virkeligheden ved man dog bare aldrig. Hvis du er heldig eller forudsagt rigtigt, kan du blive super rig super hurtigt – eller, hvis dit gæt viser sig at være forkert, kan du miste en hel masse penge.

Vil du stadig være med på markedet? Du kan læse mere om krypto her for at holde dig opdateret om valutaværdier og gøre dit hjemmearbejde om kryptons natur. Forskning har aldrig skadet nogen, og med krypto har du brug for al den hjælp, du kan få.

Blockchainen: Sikker mod hackere – men er den skalerbar i det lange løb?

Som vi tidligere nævnte, er det nærmest umuligt at hacke sig ind i en krypto-pung – og det samme gælder for resten af infrastrukturen, der understøtter handel med kryptovaluta.

Blockchain husker poster for altid. Når du først har foretaget en indtastning, gemmes den på flere computere i et ultrasikkert, decentraliseret system. På denne måde kan ingen hacker nogensinde få adgang til og beskadige hele kæden, hvilket gør kryptohandel til et ekstremt sikkert foretagende med hensyn til cybersikkerhed.

En spændende ny type valuta – der kræver en del research

At komme ind i krypto som nybegynder er ingen ringe bedrift, og det er let at sige det. Den enorme verden af digitale valutaer er stadig meget ny og har kun eksisteret siden 2000’erne – i modsætning til for eksempel traditionelle aktiemarkeder, som har eksisteret i hundreder af år.

Det er næsten umuligt at forudsige, hvordan kryptovalutaer vil udvikle sig i fremtiden, og om de overhovedet vil have en plads i denne verden om for eksempel 50 eller endda 25 år. At investere i krypto er allerede risikabelt, så du skal bruge en masse tid og kræfter på at læse op på det for at vide, hvad du køber ind.

Men når det er sagt, får du bestemt en interessant tur, hvis du beslutter dig for at investere.