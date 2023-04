Ethereum Pris Forudsigelse maj. Vil Shanghai Split Booste ETH, Eller er Metacade en Bedre Investeringsmulighed?

Ethereum er velkendt som en konstant på tværs af industrien og er, når alt kommer til alt, den førende udbyder af blockchain netværkstjenester til et væld af decentraliserede apps (dApps), DeFi og GameFi-platforme. Ethereum nyhederne summer med platformens nu afsluttede Shanghai opdatering i hælene på “The Merge”, med analytikere der spekulerer på hvad Shanghai Split vil gøre ved Ethereum pris forudsigelsen i 2023.

Mens Ethereum nyheder dominerer kanalerne, har Metacades seneste partnerskab med MetaStudio og succesfulde token notering på Uniswap stille og roligt bygget videre på det momentum, projektet har opnået under platformens utrolige presale begivenhed. Analytikere er ved at indse potentialet i Metacade, og mange spørger – hvilken er den bedste investeringsmulighed i år, MCADE eller ETH?

Hvad er Shanghai Split?

Shanghai er en opgradering, som blev aktiveret onsdag den 12. april og giver investorer, der har staket deres ETH beholdning på netværket, mulighed for at begynde at trække penge ud for første gang.

Det primære mål med Shanghai, var at fuldføre Ethereums overgang fra den besværlige, dyre og miljømæssigt usunde proof-of-work (PoW) konsensus mekanisme, til den billigere, mere fleksible og miljøvenlige proof-of-stake (PoS) mekanisme til godkendelse af transaktioner. Dette skifte gør det muligt for Ethereum at bevæge sig væk fra at have brug for energi slugende blockchain minere, og det hardware der følger med, hvilket genåbner den bredere debat omkring miljøpåvirkningen af P.O.W kryptoer.

Ethereum (ETH) Pris Forudsigelse 2023

Den betydning Shanghai Split kan have Ethereums pris er stadig ukendt; dog har analytikere og investorer udtrykt deres bekymringer over de potentielle implikationer i Ethereum nyhedsartikler. Derudover er mange investorer bange for, at muligheden for at trække ETH tilbage kan have en negativ indvirkning på pris forudsigelser i år.

Mens de nuværende Ethereum pris forudsigelser i maj fortsat er bullish, (ETH forventes at komme over $2.500 barrieren ved årets udgang), er markeder og investorer ikke desto mindre forberedt på, at pris forudsigelser skal revideres en anelse lavere som følge af den mulige frigivelse af unstaked ETH på børserne.

Hvad er Metacade?

Metacade er en helt ny GameFi platform, med høje ambitioner om at bygge verdens mest omfattende online spillearkade. Metacades primære mål er at give sit fællesskab adgang til den bredest mulige spiloplevelse for at maksimere dets totale adresserbare marked (TAM).

Platformen vil cirkulere omkring et spirende fællesskab bygget af gamere, udviklere og krypto fans, lavet til at være et centralt hub, hvor ligesindede personer kan hænge ud og samarbejde for at skubbe Metacade til større højder og samtidig og hjælpe med at drive innovation i den bredere Web3 gaming sektor. Mens gamere kan tjene indtægter gennem platformens enestående play-to-earn (P2E) mekanik, er dette blot en række af et omfattende belønningssystem, der overgår andre GameFi-titler.

For eksempel opmuntres brugere til at bidrage til at opbygge fællesskabet, ved at lade dem få belønninger, hver gang de poster socialt indhold i form af alfa, spilanmeldelser og bidrag til fora og online chats. Derudover har Metacade en token staking ordning, hvor brugere kan tjene en passiv indkomst, mens de investerer i platformens fremtid.

Disse funktioner giver Metacade exceptionelle niveauer af indbygget nytteværdi i MCADE tokenet. Herudover vil platformens overgang til at blive en fuldt decentraliseret autonom organisation (DAO) indbygge styring i tokenet.

En væsentlig del af denne overdragelse af magten til fællesskabets medlemmer, er den banebrydende Metagrants ordning, hvorigennem udviklere kan søge om kryptobevillinger for at kunne støtte produktionen af eksklusive nye spil til Metacade. MCADE token indehavere får tildelt stemmeret, og herefter kan de stemme på deres yndlingsideer. De koncepter med flest stemmer kan modtage et tilskud fra platformens fælleskasse og dermed hjælpe platformen med at udvikles.

Metacade (MCADE) Pris Forudsigelse 2023

Der er meget at være spændt på, når man ser på MCADE’s pris forudsigelser i år. Med den vellykkede notering på Uniswap til $0.022 som allerede er det første hak i bæltet, ser de kommende noteringer på Bitswap og MEXC senere i henholdsvis april og begyndelsen af maj ud til at kunne booste MCADE yderligere.

Derudover vil Metacades forpligtelse til at udbetale belønninger hjælpe med at opretholde et flow af tokens i sit økosystem, holde efterspørgslen høj og dermed presse prisen højere op.Dette, sammenholdt med lanceringen af nye spil og funktioner i løbet af de kommende uger og måneder, kunne skubbe MCADE op over $0.50 ved årets udgang. En pris der ville mere end 50x afkastet for investorer, der købte til lanceringsprisen i presalet på 0.008 USD.

ETH vs. MCADE: Hvilken er den bedste investering i år?

De seneste Ethereum nyheder har gjort investorer nervøse omkring værdien af deres beholdning. Selvom dette endnu ikke siver helt ind i Ethereum pris forudsigelsen for 2023, er der en stor chance, for at analytikere vil begynde at revidere deres Ethereum pris forudsigelser i en mere negativ tone i de kommende uger og måneder, hvis Shanghai opgraderingen og token unstaking muligheden påvirker ETH’s værdi.

Denne slags usikkerhed er der ikke omkring MCADE’s fremtid. Nærmere tværtimod, i det de kommende noteringer på flere børser er lige om hjørnet. Dette betyder, at platformen vil nå ud til et bredere publikum og øge efterspørgslen efter tokens. Disse nye noteringer, kombineret med MCADEs øgede brugsværdi i år, gør det til et klogt investeringsvalg i 2023.