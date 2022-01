Ethereum v Solana – Hvilken er en bedre investering?

Ethereum-udsigterne ser meget bedre ud i 2022

Solana ( SOL ) og Ethereum ( ETH ) klarede sig begge godt i 2021. Solana sluttede året med gevinster på 10.000%, mens Ethereum var tæt på 1000% ved årets udgang.

Selvom begge er i en korrektion i øjeblikket, er der chancer for, at de vender om på et tidspunkt på året.

Derfor vinder Ethereum

Til sammenligning er der en god chance for, at Ethereum kan overgå Solana i gevinster i år. Flere faktorer understøtter en sådan mulighed. For det første har Solanas image fået et massivt hit i løbet af de sidste 6 til 7 måneder.

Det er på grund af dets hyppige netværksudfald, der har sat spørgsmålstegn ved dets netværksdecentralisering. I modsætning til i 2021, hvor der var en masse optimisme omkring det, kan Solana kæmpe for at opretholde sit 2021-momentum i 2022.

På sin side har Ethereum meget at gøre i år. En af dem er, at med de problemer, Solana står over for, har Ethereum fået et imageboost. Dette kunne få den til at trække flere Dapps ind hele året.

Samtidig er Ethereum tæt på afslutningen af sin overgang til Ethereum 2.0 . Rejsen for at skifte fra Proof-of-Work til Proof-of-Stake startede i 2020. Og der er blevet gjort meget for det, og mange af dem er ret revolutionerende.

For eksempel gjorde London-gaflen, der fandt sted den 5. august 2020, Ethereum deflationær . Dette er en stor sag, fordi det betyder, at efterhånden som Ethereum vokser i adoption, bliver mere Ether brændt. Hvis historien om andre deflationære kryptoer som BNB er noget at gå efter, er dette en faktor, der kunne få Ethereum til at klare sig meget godt, når markedet igen bliver bullish.

Samtidig slipper Ethereum 2.0 af med de fleste af de problemer, som Ethereum har kæmpet med i årevis, hvor nøglen blandt dem er skalerbarhed. Dette kunne låse op for adoption, og det samme vil afspejle sig i prisen på ETH.