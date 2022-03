Live Floki Inu-prisen er i dag $0,000044 med et 24-timers handelsvolumen på $12,3 millioner. Floki Inu er steget 19,40% i de sidste 24 timer på nyheder om en notering på kryptobørsen HUOBI. Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe Floki Inu, er denne guide til dig.

Da FLOKI er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe FLOKI ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe FLOKI lige nu:

Vi foreslår Binance, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

Gå til SushiSwap, og "tilslut" din wallet til den.

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder FLOKI.

Floki Inu er en mememønt med hundetema, der kalder sig selv en bevægelse, opkaldt efter Elon Musks Shiba Inu. Musk er en fremtrædende fan af Dogecoin, selvom han offentligt nægtede at eje nogen SHIB.

Floki Inu hævder at arbejde på tre flagskibsprojekter: en NFT-gamingmetavers kaldet Valhalla, en NFT- og merchandisemarkedsplads kaldet FlokiPlaces og Floki Inuversity, en indholds- og uddannelsesplatform.

Floki Inu ønsker at adskille sig fra andre meme-mønter ved at kombinere memerne med nytte. Teamets langsigtede vision er at skabe et selvstændigt og decentraliseret økosystem, herunder strategiske partnerskaber.

Økosystemet sigter mod at bygge nytte på tokenet og udvikle use cases for Floki Inu-mærket gennem NFT'er, spil og decentraliserede finansfunktioner.

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig tage nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse er lavet. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

DigitalCoinPrice er bullish på Floki Inu og forudsiger, at den vil ramme $0,00008 i 2023 og $0,00009 i 2024. Prisforudsigelse forudsiger også en pris på $0,00008 i 2023, men det er minimum.

Floki Inu kan gå op til så meget som $0,0001 næste år efter deres mening. I 2024 vil 1 FLOKI handle mellem $0,00013 og $0,00014.

