Bitcoin er steget med 6 % inden for de seneste 24 timer og over 18 % i den seneste uge, da det fortsætter med at stige højere midt i et frasalg på aktiemarkedet.

Marcus Sotiriou, en analytiker hos den britisk-baserede digitale aktivmægler GlobalBlock, siger, at Bitcoins store træk har fået benchmark-kryptoen til at "afkobles" fra aktiemarkedet.

I en note tirsdag sagde Sotiriou, at BTCs "utrolige" gevinster i denne uge er et signal om, at markedet kunne se på en potentiel afkobling fra aktier. Dette vil, bemærker han, sandsynligvis være udsigterne på kort sigt.

Kigger vi på aktiemarkedet ser vi faktisk, at S&P 500 er på vej mod endnu en negativ daglig lukning med tab over 1,5 % på tirsdag.

I en kommentar til den nylige korrelation mellem Bitcoin og aktier sagde GlobalBlock-strategen, at dette havde været tilfældet "i flere måneder.” Kryptovalutaen signalerer dog, hvad der kunne være et ukorreleret breakout, omend muligvis et kortsigtet.

Og hvorfor Bitcoin stiger, mens S&P 500 falder, forklarede Sotiriou:

"Bitcoin bydes kraftigt på blandt andet på grund af fortællingen om at være en tilladelsesfri og censur-resistent måde at overføre værdi på, som den er blevet brugt under krisen i Ukraine såvel som politisk uro i Canada."

Men det er ikke kun aktier, som BTC overstråler i denne uge. Flagskibskrypten overgår guld, som i sidste uge steg, da Bitcoin faldt sammen med aktier. I dag, trods rally til højder på $1.945 med over 2% i gevinster, følger guld BTC's 6% opad.

"Det er [også] fascinerende, at Bitcoin efter en uge med geopolitisk usikkerhed klarer sig bedre end guld, som er kendt som et sikkert tilflugtssted," bemærkede Sotiriou.

Real Vision CEO Raoul Pal mener, at det kan det, og peger på det nuværende kryptomarkedsudsigt, der "føles meget som marts 2020."

"Dengang kastede vi de værre mulige nyheder efter det (en pandemi og en global lukning), og den faldt meget kraftigt, men det lykkedes ikke at lave et nyt lavpunkt," tweetede han, da Bitcoin brød over $44.000.

Pal ser et lignende makrobillede under de nuværende omstændigheder med Ukraine-krigen, højere rater og stigende olie, der har ramt $105 pr. tønde. Mens 2022-miljøet er et andet tidspunkt, mener han, at Bitcoins manglende evne til at lave et nyt lavpunkt tyder på, at "makro kan blive mere positiv for krypto."

Men han opfordrer også til forsigtighed og bemærker, at slutningen af det teknologiske udsalg kan antænde et nyt kollaps i krypto.

Bonds are suggesting the same – growth is going to evaporate.

It's a bit early to tell but pay attention. It might also be the end of the tech sell off soon.

— Raoul Pal (@RaoulGMI) March 1, 2022