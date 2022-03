Hashstack Finance lukker $1 mio. finansieringsrunde

Hashstack Finance annoncerede færdiggørelsen af en $1 million finansieringsrunde. Dette fandt sted lige efter lanceringen af Open Protocol testnet, erfarede CoinJournal fra en pressemeddelelse.

Midler investeret i nyt talent og Open Protocol-udvikling

Hashstack vil bruge midlerne til at tiltrække talenter, fortsætte med at udvikle den åbne protokol og udvikle fællesskabet.

Blandt de kendte investorer, der deltager i runden, er GHAF Capital Partners, Kane & Rao Group, Moonrock Capital, Nimrod Lehavi, Chainridge Capital og MarketAcross.

Hashstack Finance-grundlægger Vinay kommenterede:

"At bringe undersikkerhed til DeFi er afgørende for vores mission hos Hashstack. Vi er taknemmelige for at blive bakket op af nogle af de smarteste penge i dette økosystem. De indsamlede midler vil blive brugt til talenterhvervelse, produktudvikling og vækst."

Kevin Kurian, General Partner hos Kane & Rao Group tilføjede:

"At få den maksimale værdi ud af dine aktiver er afgørende på ethvert marked. Hashstack tilbyder en løsning, som markedet ikke rigtig har set før. Vi støttede Vinay og hans team hos Hashstack med vores kapital for at bringe disse nye ideer frem."

Eneste produkt med op til 1:3 belåningsgrad

Hashstacks Open Protocol er den eneste autonome udlånsløsning i DeFi, der muliggør ikke-depotbelagte, undersikrede lån op til 1:3 sikkerheds-til-lån-forhold.

Det betyder, at du kan låne op til $600 ved kun at stille $200 som sikkerhed. Heraf kan du hæve $140 (dvs. op til 70 % sikkerhed), mens du bruger $460 til platformshandel.

Open Protocol kan tilbyde undersikrede lån med det samme, uanset om du skal låne til handelskapital, personlige kontantbehov eller gearede investeringer i IDO'er.

Simplex CEO Nimrod Lehavi sagde:

DeFi-udlån er på sit vendepunkt. Hashstack omgår smart behovet for on-chain kreditscore for at lette undersikrede lån. Hashstack har potentialet til at være en af pionererne inden for Lag – 3 enabler-løsninger.

Trestrenget tilgang til at accelerere DeFi-udlånsvækst

Open Protocol gælder for følgende tilgang til at eliminere ineffektivitet fra DeFi-økosystemet:

Effektiv aktivudnyttelse gennem diversificering af tilgængelige aktiver via udlån og tilvejebringelse af handelskapital

Tydelig opdeling af APY og ÅOP for indlån/lån med deres minimumsforpligtelsesperiode (MCP)

Undersikrede lån

Feras El Sadek fra GHAF Capital Partners sagde:

"Alle vores virksomheder inklusive Hashstack har en stor værdi for os. Vi hos Ghaf Capital er meget begejstrede for at bakke op om Hashstack, da vi ser dem som et væsentligt tandhjul i kryptoøkosystemet, der løser store problemer for at tillade blockchain-rummet at blive mainstream, hvilket gør krypto tilgængelig og overkommelig for milliarder af mennesker over hele verden."

"Jeg beundrer personligt, hvordan de presser på for at tilføje værdi til hele systemet i blockchain-verdenen. Vi i Ghaf Capital Partners har lignende værdier i den forstand. Vi presser altid nystartede virksomheder til at gøre mere og hjælper med at understøtte deres vækst kontinuerligt. Det er dejligt at se andre være en del af vores virksomheds mission."