Fantom (FTM) faldt mere end 16 % i søndags og faldt helt ned til $1,38, da en negativ stemning gik på tværs af det decentraliserede finansmarked (DeFi).

Det kraftige fald blev udløst af et uventet tweet fra Anton Nell, en højtprofileret udvikler og Fantom Foundation-rådgiver.

Andre Cronje og Anton Nell 'chocker'

I en kort tråd på Twitter sagde Nell, at han og den legendariske DeFi-udvikler Andre Cronje var kommet til en beslutning om deres fremtidige engagementer i Fantom-økosystemet og det overordnede decentraliserede finansområde (DeFi).

Ifølge Nell havde han og Cronje endelig besluttet at stoppe som kryptoudviklere, idet de listede flere projekter op, som de ikke længere ville være involveret i.

Nyheden så Fantom (FTM) styrtdykke sammen med Yearn.finance (YFI), et projekt tæt forbundet med Cronje. YFI faldt mere end 10 % søndag.

Men i de sidste par timer er begge tokens hoppet højere, med FTM-prisen som er steget mere end 2% og YFI +6%.

For Fantom kommer opsiden, efter at administrerende direktør for Fantom Foundation Michael Kong udsendte en erklæring, der 'afklarer', at kryptosamfundet sandsynligvis har misforstået Nells besked.

Som forsikring til Fantom-samfundet bemærkede Kong mandag:

“Som mange af jer ved, tweetede Anton, der arbejder med Andre, at de var ved at "afslutte" 25 projekter. Dette blev misforstået. De "afslutter" deres involvering, men overlader alt, hvad de kører, til de eksisterende teams."

Fantom og YFI har 'hundredevis af udviklere'

Kong har gentaget, at Fantom og Yearn.finance vil have det fint, selv med de ikoniske udvikleres exit.

Han mener, at dette bestemt er tilfældet, da Fantom-økosystemet i øjeblikket har "hundredvis af udviklere ", der arbejder på flere applikationer. Ifølge ham har disse udviklere gjort et godt stykke arbejde og ville fortsætte med at gøre det på trods af udviklingen.

Apropos Yearn.finance bemærkede Kong, at projektet "har eksisteret i årevis." Derudover har det et eksisterende team, som vil fortsætte med at arbejde på det som hidtil.

Han har samme syn på Multichain og Solidex, to af de største projekter i Fantom-kæden. Ligesom YFI's har disse projekter været teams, der har arbejdet på dem i årevis. Han forsikrede samfundet om, at disse og mange andre projekter i økosystemet, der i vid udstrækning er forbundet med Nell og Cronje, ikke vil blive 'afsluttet'.

Som ekko af Kongs synspunkt var Year.finance-udvikler pseudonymt kendt som banteg. Da YFI-tokenet løb, kommenterede udvikleren:

“Jer der begraver YFI, er I klar over at Andre ikke har arbejdet på det i over et år? Og selvom han gjorde det, er der 50 fuldtidsansatte og 140 deltidsbidragydere til at bakke tingene op.”