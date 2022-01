Harmony (ONE) stiger i 2022 – hvor er den på vej hen?

Harmony (ONE) er uden tvivl det bedst ydende token i de tidlige stadier af 2022. Efter at have brudt sin december-nedadgående trend på den sidste dag af 2021, har tokenet etableret et enestående bullish momentum og har fået næsten 32 % i løbet af de sidste 7 dage. Så hvor er tokenet på vej hen næste gang? Først nogle højdepunkter.

Efter en hård decemberkorrektion er Harmony (ONE) nu på en optrend, der kunne se den vinde op til 50 % i januar.

I skrivende stund handlede tokenet til $0,3175, omkring 8% fra dets årlige højder i 2021.

Platformen har også investeret kraftigt i at udvikle et NFT-økosystem, der kan hjælpe med at øge investorernes stemning.

Datakilde: Tradingview.com

Harmony (ONE) – Prishandling og forudsigelse

Det var stort set forventet, at kryptomarkedet ville vende tilbage i 2022 efter en alvorlig korrektion i slutningen af 2021. Men mens de fleste mønter i bedste fald har handlet sidelæns, sætter Harmony (ONE) tempoet for vækst.

Tokenet er steget med 32 % på en uge, og vi fulgte nøje for at se, om det bryder forbi $0,3-modstanden. I skrivende stund lå ONE allerede på $0,3175 og konsoliderer sig omkring den pris. RSI-aflæsninger forbliver også moderate, hvilket tyder på, at mere bullish aktivitet er på vej.

Vi forventer, at denne optrend vil fortsætte i januar og skubbe Harmony (ONE) mod sine årlige højder i 2021. Lige nu er den næste opsidemodstand omkring $0,32. Det er sandsynligt, at ONE kunne bryde forbi denne uge.

Derfor bør du købe Harmony (ONE)

Investorer har i de seneste uger kigget på alternative altcoins som den vigtigste krypto-nedtur. Harmony (ONE) er en af de mest lovende altcoins i dag.

Platformen gør også et godt stykke arbejde omkring NFT-økosystemer, noget der burde hjælpe med at opretholde en positiv investorstemning. Med en markedsværdi på omkring $3,1 milliarder er der stadig et stort potentiale for ONE.