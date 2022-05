Kryptovalutamarkedet har klaret sig godt i løbet af de sidste 24 timer, da det langsomt kommer sig efter det seneste fald.

Det bredere kryptomarked har tilføjet mere end 2,5% til sin værdi i løbet af de sidste 24 timer. Det sker på trods af en dårlig start på ugen.

Takket være den positive præstation, der er registreret i løbet af de sidste 24 timer, er den samlede markedsværdi for kryptovaluta nu over 1,3 billioner dollars.

Bitcoin er fortsat den dominerende kryptovaluta og kan krydse $31.000-grænsen, hvis markedsopgangen fortsætter. Ether kigger også på modstandsniveauet på $2.100 efter at have tilføjet næsten 3% til sin værdi i de sidste 24 timer.

MATIC, det indfødte symbol for Polygon-økosystemet, er en af de bedste resultater blandt de 20 bedste kryptovalutaer indtil videre i dag. MATIC har sammen med Avalanche, Cronos og Litecoin tilføjet mere end 6% til deres værdier i de sidste 24 timer.

For MATIC er den primære katalysator bag dens fortsatte positive resultater partnerskabet mellem Polygon og Ernst & Young (EY), et af de fire store revisionsfirmaer.

Polygon-teamet sagde, at partnerskabet vil se enheder lancere den første nogensinde Layer 2 Zero-Knowledge (ZK) på Polygon-netværket.

#Polygon, in partnership with @EYnews, is launching the first-ever L2 zk live on Mainnet.

Polygon Nightfall.

Streaming live on @Twitter, @YouTube, and @LinkedIn.

Tomorrow at 12:30 PM ET. pic.twitter.com/IQj3qacMmc

— Polygon – MATIC 💚 (@0xPolygon) May 16, 2022