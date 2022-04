Kryptomarkedet som helhed er meget bearish med næsten hver top 100-mønt i rødt i skrivende stund.

Top kryptoer

Bitcoin er faldet omkring 3% i de sidste 24 timer og handles til $38.500. Ethereum og Binance Coin er hver især faldet med omkring 5%. Den største taber i top 20 er NEAR Protocol, som faldt 10 %.

XRP fører flokken med de største tab i løbet af de seneste 7 dage: over 11 %. Terra’s LUNA tabte 3% af sin værdi i dag, men den er fortsat den eneste top 20-krypto i green med hensyn til gevinster i de sidste 7 dage (+16%).

Top movers

De fleste af de 100 største mønter mistede 4-6 % af deres værdi i dag. Bemærkelsesværdige standouts er Cosmos, Neo, Theta Network, og Holo, hver ned 9%; UniSwap, Chiliz, Loopring, og Secret, som hver især led et tab på 10%, og Aave med 11%.

Waves-mønten, der er skabt af den ukrainskfødte Alexander Ivanov, tabte 12 % af sin værdi på trods af støtte til David i den ulige kamp. Zilliqa og Audius, som begge har oplevet en stigning for nylig, har tabt 13% hver.

Den største taber i top 100 er Moonbeam, som faldt 16 %. For omkring ti dage siden steg Moonbeam med 15 % efter at have deltaget i en række førende internationale kryptoevents og nået en vigtig milepæl med hensyn til den samlede værdi, der er låst på platformen.

I den anden ende er der kun to beskedne vindere. Amp og ApeCoin tilføjede hver omkring 1 %.

Trending

Der er to nye hot tokens i dag. Tokenet for Bend DAO (BEND) er steget med 866 % i de sidste 24 timer. Bend er en decentraliseret ikke-depot NFT-støttet låne- og udlånsprotokol, hvor brugere kan deltage som indskydere eller låntagere.

Når der er en stor begivenhed relateret til kryptoindustrien, dukker der en mønt op for det. Dette bringer os til det andet hotte token, ELON KØBER TWITTER. Efter at Elon Musk annoncerede, at han havde fundet pengene til at købe den sociale mediegigant, blev denne token oprettet. Det steg 564% i løbet af de sidste 24 timer.

ELON BUYS TWITTER vil give meme-skabere en chance for at tjene og give dem mulighed for at få fastsatte indtægter for deres arbejde. Det vil hjælpe håbefulde meme-skabere med at fremvise deres talent for verden.