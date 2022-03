Qredo er steget støt i løbet af de sidste par uger. Dets fuldt udvandede markedsværdi er steget med 28 % i dag, og dets handelsvolumen – med 163 %. Denne artikel forklarer, hvad Qredo er, om det ville give en værdifuld investering, og de bedste steder at købe Qredo nu.

Qredo er et økosystem, der hævder at ombygge ejerskab af digitale aktiver og blockchain-forbindelse. Det har været banebrydende idet det har skabt det første decentraliserede, tillidsløse multi-party computation (MPC) depotnetværk.

Denne fremgang gør det muligt for Qredo at tilbyde decentraliseret depot, indfødte cross-chain swaps og cross-platform likviditetsadgang. Ved at udnytte de seneste innovationer inden for kryptografi og distribueret hovedbogsteknologi, leverer Qredo et stærkt globalt netværk til sikring og handel med digitale aktiver.

Økosystemets QRDO-token giver et middel til brug og styring til Qredo-netværket. Qredo er designet til at inkludere en "brugercentreret" incitamentstruktur, der økonomisk favoriserer deltagerne i Qredo-netværket, hvilket driver brugeradoption og udnyttelse af netværket.

Qredo kan være en lukrativ investering, men tag dig tid til at læse mindst flere prisforudsigelser fra førende analytikere og lave markedsundersøgelser, før du forpligter dig. Tag alle investeringsråd med et gran salt.

Wallet Investor forventer en langsigtet stigning. Qredo vil handle for 12,60 $ fem år fra nu af, svarende til en omsætning på omkring +346%. En investering på $100 i Qredo foretaget nu kan gå op til $446 om 5 år, hvis denne analytikers forudsigelse er korrekt.

In fact, @QredoNetwork's entire history has been DOUBLE PUMPS — if I'm analyzing this correctly — between $QRDO's Head&Shoulder drops.

This makes #Qredo quite enticing when the market goes bull, bc its very well-traded/controlled.#QredoArmy heads up to you. https://t.co/mvek7hBAdZ pic.twitter.com/CNSUKoB247

— SkyFi (@BlokTech_io) March 1, 2022